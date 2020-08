In arrivo belle notizie per i fan di Una vita, la soap opera che narra le vicende del quartiere di Acacis 38. Se in Spagna Jose Miguel si avvicinerà alla serva Alodia, gli spoiler delle puntate trasmesse a breve su Canale 5 rivelano che Lolita Casado (Rebeca Alemany) scoprirà di aspettare un bambino, dopo aver accusato alcuni strani malesseri. La notizia della gravidanza della donna susciterà la felicità di Antonito Palacios (Alvaro Quintana), che non vedrà l'ora di diventare padre.

Una vita: Lolita schiaffeggia Genoveva

Le anticipazioni di Una vita, delle puntate in onda prossimamente in Italia, svelano che Lolita accuserà alcuni strani malesseri dopo la notizia del crollo del Banco Americano.

Tutto avrà inizio quando Antonito e la moglie cederanno "Il sogno di Cabrahigo" ad Alfredo, per appianare il debito contratto con lui dopo "l'investimento - truffa" costruito a tavolino da Bryce e Genoveva. Tuttavia Alfredo capirà che la moglie non sarà più sicura di portar avanti la vendetta in onore di Samuel, per questo motivo racconterà a Lolita che GEnoveva è implicata nel brutto raggiro. Una volta appresa la verità, la bottegaia non esiterà a schiaffeggiare l'amica davanti a tutti i vicini. In questo frangente questi ultimi scopriranno che Genoveva aveva organizzato una serie di tranelli per vendicarsi del decesso di Samuel Alday. Lolita cercherà di mantenere le distanze da Genoveva, per questo motivo eviterà di scontrarsi con lei anche quando tenterà di sedurre Antonito.

Lolita confessa a Fabiana di essere incinta

Dalle trame della soap opera iberica, in programma prossimamente sulle reti Mediaset, si evince che Lolita inizierà ad avere alcuni svenimenti, che assocerà al dispiacere della perdita de "Il sogno di Cabrahigo". I famigliari la convinceranno a eseguire alcuni controlli medici, dove apprenderà di essere in attesa del primo erede.

Una notizia che accoglierà con il sorriso sulle labbra, per colpa della grave crisi finanziaria in cui è piombata la famiglia. A tal proposito la bottegaia confesserà di essere incinta solo a Fabiana, ma Carmen, accortasi dei malesseri della donna, organizzerà una riunione con Ramon e Antonito per spingerla a raccontare la verità.

Antonito entusiasta di diventare padre

Durante la riunione Lolita deciderà di svelare la lieta notizia ai famigliari. Antonito apparirà entusiasta di diventare padre, mentre Ramon si darà da fare per recuperare la loro attività commerciale, in maniera tale da garantire un futuro al nipote. Difatti approfitterà del pentimento di Genoveva per estorcere ad Alfredo una grossa somma di denaro da investire nella campagna assicurativa La Tizona. Una volta ricevuti i primi ricavi, Ramon chiederà a Bryce la restituzione della latteria. All'inizio quest'ultimo si opporrà per poi cedere alla richiesta dell'uomo, in quanto sul contratto è scritto a chiare lettere che se i legittimi proprietari avessero avuto i soldi necessari per riscattare il negozio entro un tempo stabilito, lui avrebbe dovuto restituire la bottega.