Per la felicità dei telespettatori italiani le avventure di Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir), e di tutti gli altri protagonisti della soap DayDreamer - Le ali del sogno non sono ancora finite. Le vicende della telenovela torneranno a occupare i caldi pomeriggi estivi di Canale 5, dopo la settimana di ferragosto.

Nell’episodio che verrà trasmesso il 18 agosto non mancheranno di certo colpi di scena. Le anticipazioni dicono che Can rimarrà profondamente deluso, quando assisterà a una discussione accesa tra Sanem ed Emre (Birand Tunca). L’aspirante scrittrice dopo aver ignorato quanto accaduto, si vedrà costretta a essere sincera con l’uomo che ama nell'istante in cui tornerà al luna park per chiederle delle delucidazioni.

La sorella di Leyla troverà il coraggio di far sapere al primogenito di Aziz che tutto ciò che sa di lei è solo una bugia. Nello specifico Sanem farà sapere a Can di avergli sempre mentito, e di aver tramato alle sue spalle con suo fratello.

DayDreamer, spoiler del 18/08: Sanem litiga con Emre

Nel corso della puntata della serie tv in programmazione martedì 18 agosto 2020, la compagnia della Fikri Harika si recherà al luna park per fare delle domande a dei ragazzi comuni. La gente preferirà l’avventura, quindi per tale motivo lo spot per un’auto che dovranno realizzare i dipendenti dell’azienda dei Divit non dovrà essere romantico. Ad avere la meglio quando il sondaggio terminerà sarà Aylin, poiché in precedenza aveva fatto sapere a Deren di preferire una pubblicità ricca di azione e avventura.

A questo punto accadrà qualcosa di irreparabile, visto che scoppierà una lite furibonda tra Sanem ed Emre. L’aspirante scrittrice punterà il dito contro il secondogenito di Aziz, per aver continuato a spingerla a mentire a Can.

Can deluso dalla fidanzata, la sorella di Leyla ammette di aver mentito

La sorella di Leyla dirà apertamente al minore dei Divit di non volerlo più avere nella sua vita, quando arriverà a proporle un nuovo accordo.

Can invece non nasconderà la sua delusione, dopo aver ascoltato per caso la pesante conversazione tra suo fratello e Sanem. Nello specifico il fotografo sentirà la propria amata dire ad Emre di avergli detto una bugia sull’anello, e che la loro relazione sentimentale durerà poco perché lo lascerà. Il figlio maggiore di Aziz sconvolto e su tutte le furie, se ne andrà via dal luna park.

Nel contempo l’aspirante scrittrice non sospettando affatto di aver spezzato il cuore a Can, lo aspetterà. Emre invece dopo aver svuotato le casse dell’agenzia di famiglia, incontrerà un dirigente della YRT in segreto con l’obiettivo di riuscire a corromperlo. Infine il fotografo non appena rimarrà da solo con Sanem, esigerà di ricevere delle spiegazioni. Quest’ultima in lacrime ammetterà al proprio amato di avergli detto tante menzogne, sin dal primo giorno in cui si sono conosciuti. La fanciulla confesserà a Can che la sera in cui la sorprese nella sua abitazione in realtà non cercava l’anello, ma era intenta a commettere un furto. Inoltre la sorella di Leyla specificherà al fotografo di non essere mai stata fidanzata, e di essersi innamorato di una persona falsa.