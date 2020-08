Nelle prossime puntate di Daydreamer, in onda su Canale 5, Aylin scoprirà che Can e Sanem vivono una storia d'amore segreta, per questo motivo farà di tutto pur di portarla sotto gli occhi di tutti. Il suo tentativo di sabotaggio non finirà come inizialmente sperava, ma la donna riuscirà a recare danno non solo a Sanem, ma anche alla sorella Leyla.

Daydreamer, anticipazioni turche: Aylin scopre la storia d'amore tra Can e Sanem

Sanem e Can non riusciranno a mantenere la loro storia d’amore segreta a lungo. Il primo a scoprirla sarà proprio Emre, dopo che Leyla gli chiederà aiuto per contattare la sorella in seguito all’intrusione di un ladro all’interno di casa Aydin.

Sanem in quel frangente non sarà in casa, in quanto in compagnia di Can presso la casetta del bosco. Leyla non potrà fare a meno di rivelare la verità sulla relazione tra i due ragazzi a Emre e non passerà tanto tempo fino a quando anche Aylin verrà a conoscenza della cosa.

La donna non ci penserà due volte a consigliare a Emre di portare alla luce il ritorno di fiamma tra i due. Il motivo? Far sì che anche Mevkibe e Nihat vengano a conoscenza della cosa e vista la loro diffidenza nei confronti di un'ipotetica storia d’amore tra la figlia e il capo, potrebbero costringerla a stargli lontano, arrivando addirittura ad indurla al licenziamento.

Aylin, però, non troverà l’appoggio di Emre e per questo motivo cercherà “di farsi giustizia” da sola.

Inizierà a pedinare la coppia, fino a quando riuscirà a fotografarli in atteggiamenti molto intimi. Le foto verranno vendute ai giornali scandalistici, che non esiteranno a metterle anche in copertina. La notizia farà il giro della città e, ovviamente, arriverà anche alla Fikri Harika, scatenando il gossip all’interno della redazione.

Can smentisce a tutti la sua storia d'amore con Sanem

Il gossip non verrà accolto nel migliore dei modi dai genitori di Sanem. La ragazza, per cercare di rimediare, chiederà a Can di smentire la loro relazione, non solo con i suoi genitori, ma anche con i dipendenti dell'agenzia. Il ragazzo accetterà la richiesta e smentirà tutto soprattutto a una furiosa Mevkibe, che giungerà nel suo ufficio per capire se le foto nelle copertine scandalistiche dicono la verità.

Mevkibe e Nihat cercheranno di preservare la famiglia da gossip e occhi indiscreti, per questo motivo imporranno un divieto alle loro figlie. Non dovranno farsi accompagnare a casa né da Can, né da Emre, non potranno più uscire di casa la sera o dormire fuori, nemmeno con i loro amici. A loro sarà consentito solamente andare a lavorare.

Per Aylin invece come andranno le cose? Ovviamente i tentativi di sabotare la relazione tra Can e Sanem andranno in fumo, anche se alla fine riuscirà a procurare dei “fastidi” alle sorelle Aydin.