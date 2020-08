Si preannunciano ancora più movimentate le trame delle prossime puntate della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno. Le anticipazioni segnalano che Aylin (Sevcan Yasar) continuerà a portare avanti le sue sporche macchinazioni, ma questa volta si servirà della complicità di Enzo Fabbri (Ozgur Ozberk). A rimetterci, a causa dell’alleanza dei due, sarà Deren (Tugce Kumral), che finirà per essere cacciata in un malo modo dalla Fikri Harika da Can Divit (Can Yaman).

La direttrice creativa perderà il suo lavoro per essersi finta l’autrice di un progetto creato da Sanem Aydin (Demet Özdemir). In particolare il fotografo non vorrà avere più nulla a che fare con Deren, quando gli confesserà di essere stata lei a far vedere la nuova campagna pubblicitaria della sua agenzia ad Aylin, con la convinzione che fosse dalla loro parte.

DayDreamer, trame turche: Aylin si impossessa del nuovo progetto di Sanem

Non mancano mai i colpi di scena nella serie tv turca, che continua ad occupare Canale 5 nei caldi pomeriggi estivi. Negli episodi in programmazione tra qualche settimana, Sanem accetterà di far avere il suo profumo ad Enzo Fabbri per consentire a Can di essere scagionato. Dopo aver rispettato l’accordo stretto con la fanciulla, però l'imprenditore italo-francese affiderà la gestione del 20% delle azioni della Fikri Harika ad Aylin. Quest’ultima in cambio dovrà far avere ad Enzo qualsiasi informazione sulla campagna di Makinon, il proprietario di un’azienda di cosmesi.

A questo punto l’ex fidanzata di Emre frugherà tra i documenti di Sanem, ed entrerà in possesso dell’idea promozionale che la stessa voleva presentare a Can.

La darklady farà avere il progetto dell’aspirante scrittrice a Deren, che purtroppo non potrà tirarsi indietro quando scoprirà di essere stata ingannata. La direttrice creativa, intimorita dall’idea che Aylin potrebbe far sapere la verità al fotografo, farà vedere alla rivale lo spot pensato dal team creativo della Fikri Harika.

La darklady non ci penserà due volte a consegnare l’intero progetto a Fabbri, che coglierà l’occasione al volo per lanciare sul mercato un nuovo profumo con l’obiettivo di rovinare Can e Makinon. Quest’ultimo, dopo quanto accaduto, si arrabbierà con il primogenito di Aziz, invece Deren assalita dai sensi di colpa troverà il coraggio per essere sincera con il proprio capo.

In particolare la donna farà sapere a Can che Aylin ha ottenuto le diapositive della nuova pubblicità per merito suo.

Deren cacciata dalla Fikri Harika, la sorella di Leyla preoccupata

Il fotografo su tutte le furie licenzierà subito la direttrice creativa, nonostante Emre lo inviterà a non prendere delle decisione troppo affrettate. In seguito Sanem temerà il peggio nell’istante in cui Enzo chiederà a Can di non mancare quando verrà presentata la sua fragranza. Per fortuna la sorella di Leyla tirerà un sospiro di sollievo quando, attraverso un flaconcino ricevuto da Fabbri come omaggio, si renderà conto che non si tratta del suo profumo.

Nonostante ciò la fanciulla non sarà tranquilla, sempre per le bugie raccontate a Can e soprattutto per aver rifiutato proprio, per questo motivo, la proposta di matrimonio dell’uomo.

Per concludere l’imprenditore italo-francese tramite delle conversazioni con Aylin, farà capire di essere intenzionato a far venire alla luce il patto sancito con Sanem.