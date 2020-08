Le avventure della fortunata soap opera DayDreamer - Le ali del sogno sono sempre più travolgenti. Nelle prossime puntate italiane, alla malvagia Aylin (Sevcan Yasar) non basterà ostacolare la relazione di Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir). La darklady infatti farà di tutto anche per far allontanare Emre (Birand Tunca) e Leyla (Oznu Serceler).

Dopo essere riuscito a reintrodurre la sua ex fidanzata alla Fikri Harika con uno stratagemma, il fratello di Can sarà costretto a separarsi dalla segretaria della sua azienda familiare, seppur a malincuore.

DayDreamer, trame turche: Emre fa tornare la sua ex a lavorare alla Fikri Harika

Gli spoiler degli episodi in onda su Canale 5 nelle prossime settimane, annunciano che Emre riuscirà a convincere l'imprenditore Enzo Fabri a far avere ad Aylin il 20% delle azioni della Fikri Harika appena ottenute. Per merito del figlio minore di Aziz, quindi la darklady tornerà a lavorare nella nota agenzia pubblicitaria come tanto desiderava. Il fratello di Can però sottolineerà alla sua ex fidanzata che da adesso in poi tra loro ci sarà soltanto un rapporto professionale.

Nel contempo Emre approfondirà la conoscenza di Leyla, dando l’impressione di essersi preso una vera e propria cotta. In diverse circostanze infatti l’uomo oltre a far sapere al fratello di aver trovato finalmente una persona in grado di capirlo, gli dirà addirittura di essere disposto a costruire qualcosa di serio con la fanciulla.

Leyla si fa confortare da Osman, il fratello di Can odia ancora di più Aylin

Purtroppo Emre dovrà guardarsi le spalle da Aylin, che dopo aver cercato di invitarlo a tornare tra le sue braccia senza riuscirci gli preciserà di essere la donna giusta per lui. A questo punto la darklady si servirà della registrazione della conversazione in cui il suo ex stringeva un accordo con Fabri, per metterlo nei guai.

Parecchio spaventato all’idea di essere smascherato nuovamente dal fratello, il secondogenito di Aziz non avrà altra scelta oltre a quella di far riavere alla madre il 40% delle azioni che gli aveva ceduto e di lasciare Leyla. Quest’ultima ovviamente rimarrà parecchio delusa, nell’istante in cui Emre, dopo averla accompagnata a casa, metterà fine alla loro storia d’amore senza darle nessuna spiegazione.

Per l’ennesima volta la segretaria della Fikri Harika si lascerà confortare da Osman, che sin dall’inizio le aveva fatto sapere di non vedere di buon occhio il suo avvicinamento con Emre. Quest’ultimo invece nutrirà ancora più odio nei confronti di Aylin, fino ad arrivare a chiedersi come abbia potuto aiutarla a portare avanti le sue orrende macchinazioni.