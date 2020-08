Sono sempre tanti coloro desiderosi di sapere in anteprima cosa accadrà nelle prossime puntate della Serie TV turca Daydreamer - le ali del sogno. Gli spoiler annunciano che Can Divit (Can Yaman) farà ritorno in città dopo un anno di assenza.

In particolare il ribelle fotografo starà distante dai propri cari e non si occuperà della sua nota agenzia familiare, non appena Sanem Aydin (Demet Özdemir) gli punterà il dito contro a causa di Yiğit. Per via di quest’ultimo, la sorella di Leyla crederà che il primogenito di Aziz abbia distrutto il suo libro. Il colpo di scena nelle trame si verificherà quando Can si rifarà quindi vivo, ma con la scusa di dover riparare la propria barca.

Daydreamer, spoiler turchi: Can decide di partire

Negli episodi in onda su Canale 5 prossimamente, oltre ad Aylin ed Emre i due protagonisti principali dello sceneggiato dovranno fare i conti anche con Yiğit. Tutto comincerà quando quest’ultimo prometterà a Sanem di farle firmare un contratto con un editore americano, interessato a pubblicare il suo libro. La sorella di Leyla, dopo essersi dimenticata il suo manoscritto nella casa di montagna del fotografo, si recherà a prenderlo proprio in compagnia della new entry. Appena arrivato sul posto Yiğit scenderà dalla vettura per recuperare il libro di Sanem, e dopo averlo trovato lo getterà sul fuoco per aver scoperto tramite delle righe che la donna è innamorata di Can.

Quest’ultimo si troverà nei guai, nell’istante in cui il suo nuovo rivale lo accuserà di aver bruciato il libro della secondogenita degli Aydin.

A questo punto il figlio maggiore di Aziz e Yiğit si scontreranno fino ad arrivare alle mani, mentre Sanem darà la colpa al fotografo. Il fratello di Emre deluso arriverà a prendere una drastica decisione, dato che sceglierà di partire.

Sanem pubblica il suo primo libro, il ritorno del primogenito di Aziz

Dopo un anno Sanem continuerà a soffrire per non avere più al suo fianco il proprio amato. La giovane però diventerà famosa, per aver ottenuto un grande successo dopo l’uscita del suo romanzo tradotto in numerose lingue. Nonostante ciò la sorella di Leyla sentirà sempre di più la mancanza di Can, e non riuscirà a capire per quale motivo lo stesso abbia fatto di tutto per non farsi rintracciare da lei.

Ed ecco che il fotografo tornerà in scena temporaneamente, ma la prima persona che incontrerà sarà suo padre Aziz poiché dovrà riparare la sua barca danneggiata. Sanem quando verrà a sapere del ritorno del figlio maggiore del Divit, spererà in cuor suo che abbia rimesso piede a Istanbul per lei. Purtroppo sia Can che la talentuosa scrittrice non faranno nessuna mossa per tornare insieme, ma questa volta a intervenire in loro favore ci penseranno i rispettivi familiari.