L’amata soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno a breve si prenderà una settimana di pausa: le avventure di Sanem Aydin (Demet Özdemir) e Can Divit (Can Yaman) non faranno compagnia ai fan italiani a partire dal 10 agosto 2020, poiché la Serie TV andrà in vacanza. Gli spoiler provenienti dalla Turchia svelano però che nelle prossime puntate ci saranno tanti colpi di scena e uno riguarderà l’ingresso di un personaggio femminile. Si tratta della signora Huma Divit Erdamar (İpek Tenolcay), che si rivelerà essere la madre del fotografo e di Emre.

Can invece rimarrà di stucco, quando vedrà Aylin (Sevcan Yasar) in possesso dell'anello che Sanem gli ha fatto credere di aver ricevuto come regalo da Osman.

DayDreamer, spoiler turchi: Can vede l’anello di Sanem nella borsa di Aylin

Lo sceneggiato turco per ferragosto lascerà il suo posto alle repliche della telenovela spagnola Il Segreto, che raddoppierà la sua messa in onda. Le vicende di Can, Sanem, e di tutti i dipendenti della Fikri Harika torneranno a occupare la rete ammiraglia Mediaset dal 17 agosto 2020, fino a metà settembre. Negli episodi della soap il cui titolo originale è Erkenci Kuş e in programmazione dopo le ferie, il rapporto dei due protagonisti principali verrà ostacolato ancora una volta da Aylin. Dalle anticipazioni turche si evince che quest'ultima si dirà disposta a smascherare Sanem agli occhi di Can, ovvero a fargli sapere che ha aiutato lei ed Emre a sabotare ogni progetto dell’azienda dei Divit.

Purtroppo il piano della darklady sembrerà funzionare, nell’istante in cui il fotografo si accorgerà della presenza dell’anello di fidanzamento precedentemente indossato dall’aspirante scrittrice nella borsa della rivale. Il primogenito di Aziz sorpreso per quanto accaduto, comincerà a riunire tutti i tasselli del puzzle per avvicinarsi alla verità.

La sorella di Leyla fa i conti con dei pettegolezzi, Huma giunge in città

Nel contempo la sorella di Leyla oltre a deludere il proprio amato capirà di doversi licenziare, non appena farà i conti con numerosi pettegolezzi che inizieranno a circolare nel suo quartiere. Le voci scottanti su Sanem ovviamente verranno apprese anche da Mevkibe e Nihat, da tempo convinti che la loro secondogenita si sia presa una cotta per Can.

In seguito quest’ultimo per salvare la sua agenzia dalla bancarotta, non avrà altra scelta oltre a quella di collaborare di nuovo con il signor Enzo Fabri affidandogli però il 20% delle azioni.

A questo punto Emre sorprenderà i telespettatori, poiché cercherà di far riconciliare suo fratello e Sanem. Per terminare a dare una scossa alle trame sarà l’arrivo di Huma, l'ex moglie di Aziz Divit.