Nuovo appuntamento con le notizie su Daydreamer - Le ali del sogno, la Serie TV prodotta dalla Gold Tv con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. Gli spoiler dei nuovi appuntamenti turchi indicano che la relazione tra Sanem Aydin e Can verrà allo scoperto. In particolare, Emre Divit (Birand Tunca) scoprirà che suo fratello è tornato insieme alla figlia di Nihat dopo essere stato contattato da Leyla (Öznur Serçeler).

Daydreamer: Can confessa a Sanem di amarla

Le anticipazioni di Daydreamer in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che la ritrovata complicità tra Can e Sanem sarà messa a repentaglio da alcuni divertenti grattacapi.

Tutto inizierà quando il fotografo non riuscirà a stare troppo lontano dall'aspirante scrittrice. Al termine di una festa organizzata nell'agenzia, l'uomo confesserà alla figlia di Nihat di amarla, tanto da essere disposto a perdonarla per aver aiutato Emre a rovinare in parte la Fikri Harika. In seguito, Divit organizzerà un party nella casetta nel bosco per sancire la loro riappacificazione e stare da solo con lei. Per questo motivo, l'Aydin dirà ai genitori di recarsi al cinema con la sua amica di infanzia Ayhan, se non avesse appuntamento con il fotografo di fama internazionale. D'altro canto, quest'ultimo dirà a suo fratello che non tornerà a dormire a casa quella notte.

Emre scopre che Can è tornato insieme a Sanem

Stando alle trame della serie tv turca Erkenci Kus, si evince che la festa romantica sarà funestata dalla notizia di un ladro, che si introdurrà in casa della giovane svegliando di soprassalto Mevkibe (Ozlem Tokaslan). Le urla della donna sveglieranno tutto il quartiere compreso il marito e Leyla.

A tal proposito, Ayhan crederà che Sanem sia tornata a casa in aiuto di Nihat (Berat Yenilmez), se la maggiore delle Aydin non decidesse di intervenire per evitare che la serata della sorella con Can venga rovinata. Difatti, la segreteria della Fikri Harika, aiutata dal fedele amico Osman, cercherà di mettersi in contatto con uno dei due innamorati, se il loro telefono non squillasse a vuoto.

La donna, a questo punto, sarà costretta a chiedere aiuto a Emre. Una richiesta che avrà un incredibile risvolto.

Difatti, il contabile correrà alla casetta nel bosco per interrompere il sodalizio d'amore dei due innamorati dopo aver esaudito la richiesta di Leyla. In questo frangente, Can ammetterà al fratello di essere tornato insieme a Sanem, ipotizzando un futuro roseo. In attesa di vedere queste novità su Canale 5, si ricorda che lo sceneggiato turco è in pausa da lunedì 10 a venerdì 14 agosto in occasione della settimana di Ferragosto.