Continuano ad appassionare i telespettatori le vicende dello sceneggiato iberico Una vita. Nelle puntate in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana, Lolita Casado (Rebeca Alemany) farà aprire gli occhi a Liberto Seler (Jorge Pobes). Quest’ultimo riunirà tutti i tasselli del puzzle, quando saprà che Genoveva Salmeron (Clara Garrido) ha rimesso piede ad Acacias 38 per vendicare la morte di Samuel Alday (Juan Gareda).

Il nipote di Susana, in crisi con la moglie Rosina Rubio (Sandra Marchena) e nei guai con la giustizia, capirà di essere caduto in una vera e propria trappola. In particolare Liberto arriverà alla verità, nell'istante in cui la moglie di Antonito farà sapere pubblicamente che Genoveva era a conoscenza della truffa del nuovo marito Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz).

Una vita, spoiler: Alfredo denuncia Liberto

Le anticipazioni relative a ciò che accadrà negli episodi italiani della serie tv in onda prossimamente, raccontano che ci saranno dei tempi duri in arrivo per una storica coppia. Si tratta di Liberto e Rosina, che entreranno in crisi per colpa della malefica Genoveva disposta a tutto per farla pagare a chi ha lasciato morire Samuel. Tutto comincerà quando Salmeron, con la complicità del suo nuovo compagno Alfredo, farà cadere in miseria tutti gli abitanti di Acacias 38, convincendoli ad investire in una banca americana che in poco tempo sarà sull’orlo del fallimento. La darklady non ancora soddisfatta sarà decisa a far separare in modo definitivo i coniugi Seler che saranno ai ferri corti per aver perso i loro risparmi.

Purtroppo Liberto si farà sorprendere tra le braccia di Genoveva dalla sua domestica Casilda, che dopo aver assistito all’orrenda scena avviserà subito Rosina. Mentre quest’ultima verrà a conoscenza del tradimento del marito, Alfredo non appena saprà che sua moglie ha sedotto Liberto, correrà ai ripari per non sentire pettegolezzi su di lui.

In particolare il banchiere si recherà dal commissario Aurelio Mendez, e denuncerà il nipote di Susana di aver abusato di Genoveva.

Lolita smaschera Genoveva, il marito di Rosina scopre il vero volto di Salmeron

Dopo aver passato diverse giornate in carcere, Liberto farà il possibile per farsi perdonare dalla consorte senza riuscirci.

A questo punto l’uomo non avrà altra scelta oltre a quella di farsi ospitare da Felipe, che accetterà di difenderlo nell’imminente procedimento giudiziario. In seguito non appena vedrà Salmeron assalita dai sensi di colpa, Alfredo, per costringerla a continuare a portare avanti il loro piano, svelerà a Lolita e Antonito che sua moglie è stata sua complice sin da quando è tornata nel quartiere.

Quando saprà che la nuora di Ramon ha schiaffeggiato Salmeron in mezzo alla strada dopo averla smascherata, Liberto si renderà conto di essere stato vittima di un inganno. Scendendo nel dettaglio quest’ultimo capirà che Genoveva lo ha preso di mira perché colpevole di essersi rifiutato di aiutare lei e il defunto Samuel in passato.

In preda alla furia, il marito di Rosina troverà il coraggio di affrontare la darklady, ma Felipe lo inviterà a non perdere il controllo se vorrà avere la meglio nel processo. Infine Salmeron mentirà ancora una volta, dato che oltre a far credere ad Alvarez Hermoso di non essere al corrente delle macchinazioni di Alfredo, si dirà disposta a risolvere la situazione venutasi a creare.