Le avventure della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno torneranno a fare compagnia ai fan italiani, dopo la pausa di ferragosto. Nel corso delle prossime puntate, Can Divit (Can Yaman) si recherà nella sua casa di montagna insieme a Sanem Aydin (Demet Özdemir) per un’occasione speciale.

Il fotografo non sospettando affatto che la sua amata abbia ceduto il suo profumo ad Enzo Fabbri per farlo uscire dal carcere, la spiazzerà chiedendole di diventare sua moglie. L’aspirante scrittrice anche se farà presente al primogenito di Aziz di voler accettare tanto la sua proposta, gli sottolineerà di dovergli dire qualcosa di importante.

In seguito nonostante Sanem ribadirà di amarlo, Can la metterà alle strette dicendole di pensare bene a ciò che vuole.

DayDreamer, trame turche: il fotografo dice a Sanem di volerla sposare

Le anticipazioni degli episodi che occuperanno Canale 5 tra qualche settimana, svelano che Enzo Fabbri denuncerà Can con l’accusa di aggressione. Disposta a tutto per far scagionare il suo amato, Sanem accetterà di far avere il suo profumo all’imprenditore italo-francese alla condizione di non far sapere al fotografo del loro accordo. Inoltre Enzo dovrà rinunciare al 20% delle azioni della Fikri Harika. A questo punto l’aspirante scrittrice farà avere gli ingredienti della sua fragranza a Fabbri, che non rispetterà il patto sancito poiché consegnerà il suo pacchetto azionario ad Aylin.

Sanem comincerà a valutare l’idea di raccontare la verità a Can, come sua sorella Leyla le suggerirà di fare. A far desistere dal suo intento la fanciulla sarà proprio il primogenito di Aziz, che la sorprenderà dicendole di volerla sposare nella casetta nel bosco.

La messinscena di Leyla ed Emre, Can invita la propria amata a fare chiarezza sui suoi sentimenti

Il fotografo non nasconderà la sua delusione, poiché Sanem dopo aver ascoltato la sua proposta di nozze gli dirà di dover parlare con lui di una cosa prima di potergli dare una risposta. Proprio nell’istante in cui la giovane sarà in procinto di svelare a Can del contratto firmato con Fabbri per farlo tornare in libertà, ci sarà l'arrivo di Leyla ed Emre che faranno credere ai due fidanzati che Mevkibe abbia avuto un malore per costringerli a seguirli.

Sanem dopo aver appreso che il figlio minore di Aziz l’ha sorpresa nell’agenzia di Enzo riunirà tutti i tasselli, e capirà che il profumo appena lanciato dall’imprenditore italo-francese potrebbe essere il suo.

L’aspirante scrittrice, su consiglio della sorella e di Emre, continuerà a mentire al proprio amato, con la convinzione che qualora dovesse scoprire la sua cattiva azione se ne andrebbe via da Istanbul. La situazione prenderà una brutta piega nell’istante in cui Can inviterà Sanem a fare chiarezza su suoi sentimenti, dato che non ha avuto la reazione che si aspettava di vedere quando le ha chiesto la mano.