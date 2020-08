C’è attesa da parte dei telespettatori su come evolveranno le vicende della soap DayDreamer - le ali del sogno, la cui messa in onda su Canale 5 è attualmente in pausa per la settimana ferragosto. Le anticipazioni in arrivo dalla Turchia, sugli episodi che verranno trasmessi tra qualche settimana, svelano che presto entrerà in scena Huma Duvit (Ipek Tenolkay), la madre di Can (Can Yaman) ed Emre Divit (Birand Tunca).

Sin dal primo istante la nuova arrivata dimostrerà di aver fatto ritorno ad Istanbul per raggiungere uno scopo ben preciso. Inoltre la donna non andrà d’accordo con Sanem Aydin (Demet Özdemir), poiché si scontreranno durante il primo incontro.

Can invece non sarà disposto a perdonare la madre per l'infanzia che gli ha fatto vivere e crederà che non sia per niente cambiata.

DayDreamer, trame turche: Sanem si scontra con Huma

Nel corso delle puntate in programmazione prossimamente, si assisterà all’ingresso di un personaggio di cui si è sentito tanto parlare. La signora Huma affiderà la gestione del 40% delle azioni della Fikri Harika al figlio Emre. La donna agirà in tale maniera su suggerimento di Aylin, la quale le farà credere che la sua azienda di famiglia sarebbe sull’orlo del fallimento a causa di Can.

La moglie di Aziz però, anche se assegnerà una delega al suo secondogenito, non gli dirà di aver preso questa decisione dopo aver parlato al telefono con la sua ex fidanzata.

Nel contempo il fotografo confesserà a Sanem di essersi sentito abbandonato da bambino dalla madre, quando divorziò, per aver portato con sé soltanto suo fratello. Parecchio affranto per non aver vissuto un infanzia del tutto serena, Can ribadirà in diverse circostanze di star bene anche senza avere vicino la donna che l’ha messo al mondo.

Un giorno Huma metterà piede nel quartiere, oltre a non svelare a nessuno la sua identità, infastidirà pure Mevkibe. Quest’ultima offrirà un bicchiere d’acqua alla nuova arrivata, che avrà dei problemi con la sua auto. La signora Divit mostrerà una certa curiosità, non appena Muzzaffer le farà sapere che la moglie di Nihat ha due figlie.

A questo punto Huma, dopo aver camminato sopra una ciotola di un gatto posizionata per strada, non ci penserà due volte a cacciare in un malo modo l’animale.

Sanem - avendo assistito alla scena - rimprovererà subito Huma per l'azione commessa: nonostante ciò la signora non chiederà scusa alla fanciulla e le darà della maleducata.

Can non vuole avere nessun rapporto con la madre, la signora Divit punta gli occhi su Ceyda

In seguito ci sarà un party che si terrà a casa dei Divit per festeggiare l’accordo stretto con Makinon, il proprietario di un’azienda di cosmesi. All’importante evento prenderà parte anche Huma, e ad accoglierla sarà proprio Sanem: quest’ultima ovviamente rimarrà senza parole quando verrà a conoscenza che la donna con cui si è scontrata di recente è la madre di Can ed Emre.

Intanto il fotografo dimostrerà di non voler avere nessun rapporto con sua mamma e se ne andrà via dalla casa in compagnia della propria amata. Il primogenito, dopo aver portato Sanem nella casetta nel bosco, la metterà in guardia dicendole che sua madre potrebbe essere giunta in paese con un chiaro obiettivo.

Emre invece avrà un atteggiamento più affettuoso con Huma, alla quale dirà di aver lasciato Aylin e che suo fratello ha trovato l’amore. A gran sorpresa la signora Divit concentrerà le sue attenzioni su Ceyda, dal momento che, dopo averla vista interessata a Can, sarà convinta che sia la ragazza giusta per suo figlio.