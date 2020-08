La Serie TV più seguita dai telespettatori di Canale 5 continua ad essere senza alcun dubbio Daydreamer - le ali del sogno. Nelle puntate in programmazione tra qualche settimana, Sanem Aydin (Demet Özdemir) farà un gesto non gradito da Can Divit (Can Yaman) per il bene dello stesso.

Scendendo nel dettaglio l’aspirante scrittrice arriverà a stringere un patto segreto con Enzo Fabbri (Ozgur Ozberk), per permettere al proprio amato di uscire dal carcere. Grazie a questo escamotage e dopo vari tentativi falliti, l'imprenditore italo-francese entrerà in possesso del profumo della fanciulla.

Daydreamer, trame turche: Can finisce in prigione a causa di Enzo

Le anticipazioni dei prossimi episodi italiani, dicono che Can farà il possibile per riavere il 20% delle azioni date a Enzo Fabbri. Il primogenito di Aziz agirà in tale maniera non appena scoprirà che Makinon, un suo nuovo cliente, non ha alcuna intenzione di collaborare con l’imprenditore italo-francese per essere stato truffato in passato. Il fotografo si dirà disposto ad acquistare il pacchetto azionario di Enzo facendogli avere 800mila lire turche: purtroppo Can non riuscirà nel suo intento a causa dell’intromissione di Aylin. In particolare Fabbri, su consiglio della darklady, ribadirà al fratello di Emre che presto oltre ad avere al suo fianco Sanem, riuscirà ad ottenere il profumo prodotto dalla fanciulla.

Can su tutte le furie ferirà in pieno volto il suo socio dandogli un pugno, venendo subito denunciato.

Non appena il suo amato verrà arrestato con l’accusa di aggressione, Sanem si sentirà in colpa poiché si convincerà che ciò sia accaduto a causa sua. La secondogenita degli Aydin, per risolvere la situazione, darà un appuntamento a Fabbri per fargli sapere che gli svelerà la sua fragranza soltanto se farà scagionare Can e rinuncerà alle azioni della Fikri Harika.

Sanem stringe un accordo con Fabbri, Aylin torna a lavorare alla Fikri Harika

L'imprenditore italo-francese darà l’impressione di volersi adeguare alla volontà di Sanem , infatti quest’ultima chiederà all’uomo di non menzionare il loro accordo al figlio maggiore di Aziz. L'aspirante scrittrice vorrà mantenere discrezione sull’intricata questione, poiché sa che Can non vorrà far avere ad Enzo il profumo che lei aveva quando si sono baciati per sbaglio.

Quest’ultimo accetterà le condizioni di Sanem, ma subito dopo regalerà le sue azioni alla complice Aylin, e la farà diventare la sua spia per poter controllare tutto ciò che accade nell’azienda dei Divit.

La perfida donna, per tornare a lavorare alla Fikri Harika senza far sospettare nessuno, farà credere a tutti i presenti di aver ricattato Enzo: ovviamente il ritorno dell’ex di Emre non verrà gradito dai dipendenti. L’unica persona a conoscenza dell’alleanza tra Fabbri e Aylin sarà Sanem, ma purtroppo si vedrà costretta a rimanere in silenzio per non far sapere a Can di essere tornato in libertà grazie a lei.