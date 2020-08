Le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno riportano che nelle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5 Emre avrà un incidente stradale e Can cercherà un riavvicinamento con il fratello, perdonandogli i tradimenti del passato.

Emre cercherà di allontanare dalla sua vita Aylin, cominciando nel frattempo a frequentare Leyla. Tuttavia, la perfida pubblicitaria non avrà alcuna intenzione di rinunciare ai suoi propositi di vendetta.

Anticipazioni Daydreamer: Emre ha un brutto incidente

Consapevole di non poter più tornare indietro, Emre andrà avanti per la sua strada e cercherà ancora di sabotare l'azienda di famiglia.

Aylin, dal suo canto, spronerà il fidanzato affinché ottenga la maggioranza delle azioni che gli permetterebbero così di diventare il vero leader della Fikri Harika. Nonostante i consigli della sua amata, il giovane imprenditore non sarà poi così convinto di voler tradire ancora una volta la fiducia del fratello, e a questo punto sarà Aylin a prendere in mano le redini della situazione e contatterà personalmente la madre dei Divit.

La manager, convinta che Can sia il responsabile della sua crisi professionale e sentimentale, sarà decisa a vendicarsi. La pubblicitaria riuscirà a convincere Huma a cedere il 40% delle azioni della società che detiene al figlio minore.

Dopo aver saputo del passaggio di consegne in suo favore, Emre proverà a chiarirsi con il fratello che, però, lo allontanerà in malo modo.

Turbato per la reazione di Can, il giovane si metterà alla guida lanciando la sua auto a tutta velocità, e rimarrà coinvolto in un incidente stradale. Informato dall'ospedale, il fotografo si precipiterà dal fratello minore insieme a Sanem e Leyla.

Mentre Emre sarà in sala operatoria per un delicato intervento chirurgico, Can comincerà a riflettere sull'accaduto e sui modi bruschi con cui ha trattato il fratello, e capirà che è giunto il momento di dargli una seconda possibilità.

Allo stesso tempo, però, sarà pronto a fare il possibile per tenere lontana dalla sua famiglia Aylin.

Daydreamer, spoiler turchi: Can perdona Emre per i tradimenti del passato

Can riuscirà a mettere da parte il rancore nei confronti di Emre anche grazie ai consigli di Sanem che lo inviterà a riflettere sull'importanza degli affetti familiari.

Il maggiore dei Divit, quindi, si aprirà al dialogo con il fratello e accetterà le sue scuse.

Tutto dunque sembrerà volgere al sereno quando i due fratelli si abbracceranno per sancire l'unità ritrovata. In realtà, dagli spoiler turchi di Daydreamer si apprende che, in un secondo momento, Emre contatterà di nascosto Aylin per consigliarle di assecondare le prossime mosse di Can. Dall'espressione malefica del giovane Divit si intuirà che avrà ricominciato ad organizzare dei piani per ostacolare il fratello maggiore.