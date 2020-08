Le avventure della soap opera Daydreamer - Le ali del sogno dopo la pausa di ferragosto torneranno a fare a compagnia ai telespettatori italiani, a partire da lunedì 17 agosto. Dagli spoiler turchi si evince che ancora una volta si assisterà a dei nuovi battibecchi tra Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemi). Nell'istante in cui Emre (Birand Tunca) si deciderà a dire tutta la verità al fratello sulle sue sporche macchinazioni ai danni della loro azienda, il fotografo manifesterà la sua delusione nei confronti della propria amata.

Nonostante la sorella di Leyla gli dirà di avergli spiegato tutto in una missiva, il primogenito di Aziz le sottolineerà che è tardi per qualunque cosa.

La fanciulla quindi non avrà altra scelta oltre a quella di lasciare il suo lavoro con il cuore spezzato. Ovviamente Can sarà arrabbiato con Sanem, per aver appreso che ha cercato di sabotare ogni suo progetto su ordine di suo fratello.

Daydreamer, spoiler al 21 agosto: Can dice a Sanem che la loro storia è finita

Dopo il breve stop, la fortunata Serie TV, che sta riscuotendo un ottimo riscontro in termini di ascolti, tornerà di nuovo su Canale 5. Le anticipazioni degli episodi in programmazione dal 17 al 21 agosto svelano che Sanem farà sapere a Leyla che lei e Can si sono fidanzati. Quest’ultimo però, dopo aver messo piede a casa della sua amata, verrà a conoscenza che anche Zebercet nutre un interesse sentimentale per la fanciulla.

Deluso per la scoperta fatta, il fotografo comincerà a non fidarsi dell’aspirante scrittrice. Nel contempo Emre e Aylin continueranno a portare avanti uno dei loro diabolici piani, al tal punto che il primogenito di Aziz si vedrà costretto a fare un annuncio. In particolare Can farà sapere a tutti i dipendenti della Fikri Harika che la sua azienda rischia il fallimento, a causa della perdita di parecchi clienti.

La situazione si complicherà quando il fotografo ed Emre avranno una discussione accesa in ufficio: in tale circostanza Can inviterà Sanem ad andarsene via, e le farà presente che tra di loro è finita. Quest’ultima affranta per non essere riuscita a farsi perdonare dal fotografo, si rivolgerà a Enzo Fabbri con l’intento di salvare la nota agenzia pubblicitaria dalla bancarotta.

La sorella di Leyla decisa a salvare la Fikri Harika, Can furioso

Successivamente la sorella di Leyla, dopo non essere stata investita da un’auto per merito dell’intervento di Can, si presenterà nell'abitazione dello stesso e proverà gelosia poiché lo sorprenderà in compagnia di Deren. Purtroppo a causa dell’imprenditore italo-francese Enzo, il fotografo e Sanem saranno ancora di più ai ferri corti. Quest’ultima si dirà disposta a far avere a Fabbri il suo profumo, per evitare la chiusura dell’azienda dei Divit ad ogni costo.

L’intenzione dell’aspirante scrittrice non piacerà affatto a Can, infatti durante una giornata di lavoro si scaglierà contro la giovane per aver deciso di dare a Enzo la sua fragranza, la stessa che aveva quando si sono baciati per la prima volta.

La rabbia del fratello di Emre sarà così tanta, fino ad arrivare a strappare una lettera d’amore che gli aveva scritto Sanem in precedenza.