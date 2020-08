La Serie TV turca DayDreamer - Le ali del sogno continua a regalare delle forti emozioni al pubblico. Nel corso delle puntate in programma su Canale 5 prossimamente, Huma Divit Erdamar troverà il momento adatto per far allontanare definitivamente Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir). L’ex moglie di Aziz per raggiungere il suo obiettivo si servirà dell’aiuto di Polen appena tornata a Istanbul, nell'istante in cui l’aspirante scrittrice farà di tutto per farsi perdonare dal fotografo.

Nello specifico spronata da Huma, la scienziata chiederà al suo ex fidanzato di andarsene dalla città in sua compagnia per lavorare in un’agenzia di Londra.

DayDreamer, trame turche: Polen invita Can ad andarsene dalla Turchia

Nei prossimi episodi italiani della soap opera il protagonista principale Can si arrabbierà ancora una volta con Sanem, quando verrà a conoscenza che ha fatto avere a Enzo Fabbri il suo profumo per farlo uscire dal carcere. Can su tutte le furie con l’aspirante scrittrice le dirà di considerarla una ragazza come le altre per aver continuato a dirgli delle menzogne. A complicare la situazione ci penserà Polen, che dopo essere tornata a Istanbul verrà spinta da Huma a riconquistare il suo ex fidanzato.

La scienziata darà l’impressione di seguire il consiglio della signora Divit, non appena inviterà il primogenito di Aziz a lasciare la Turchia con lei per svolgere un servizio fotografico importante.

A questo punto Can per decidere se accettare o meno la proposta della sua ex si isolerà per tre giorni in un resort distante dalla città, precisamente situato ad Agva.

Il primogenito di Aziz ancora deluso da Sanem, il piano di Leyla ed Emre

Mentre Can vorrà chiarirsi le idee, Emre coglierà l'occasione al volo: quest'ultimo si servirà della complicità di Leyla per consentire a Sanem di raggiungere suo fratello in albergo.

Il figlio minore del Divit nell’istante in cui sua madre a causa sua darà l’indirizzo sbagliato a Polen, cercherà di convincere l’aspirante scrittrice a recarsi da Can. Purtroppo quest’ultimo ancora deluso dalla propria amata, non cambierà idea nemmeno quando gli dirà di aver ceduto la sua fragranza a Fabbri per il suo bene.

Il fotografo e l’aspirante scrittrice saranno sempre più distanti, nell'istante in cui Ceycey dopo aver appreso del piano di Leyla ed Emre per far riappacificare la coppia si lascerà sfuggire un dettaglio in presenza di Huma. In particolare quest’ultima quando saprà finalmente in quale albergo si trovano esattamente Can e Sanem, non perderà tempo per avvisare subito Polen.