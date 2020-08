Gli spoiler della famosa soap opera turca DayDreamer sono ricchi di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 17 a venerdì 21 agosto su Canale 5 alle ore 2 e 45 del pomeriggio circa, Mekvibe dopo aver ingerito inconsapevolmente l'anello donatogli da Nihat, si ritroverà ricoverata in ospedale per essere operata. In seguito Can Divit rimarrà notevolmente deluso dall'atteggiamento poco dignitoso di Sanem nei suoi confronti, poiché scoprirà che la donna in passato ha tramato contro di lui insieme a Emre, così deciderà di interrompere il fidanzamento con lei e di licenziare suo fratello dall'agenzia pubblicitaria.

Mekvibe ricoverata in ospedale

Nelle puntate di DayDreamer che verranno trasmesse dal 17 al 21 agosto, Mekvibe dovrà sottoporsi a un intervento presso l'ospedale, poiché avrà ingerito per errore un anello che Nihat aveva nascosto all'interno di una kofte. L'uomo, in realtà, voleva fare una romantica sorpresa alla sua amata, per questo aveva deciso di introdurre il gioiello nell'alimento, ma il suo piano purtroppo non ha avuto il successo sperato. In seguito, presso il luna park, Sanem avrà una discussione con Emre, nella quale gli rinfaccerà il fatto di esser stata una sua alleata contro Can. Frattanto quest'ultimo ascolterà di nascosto tutta la conversazione tra suo fratello Emre e Sanem e rimarrà assai deluso e andrà via immediatamente dal luna park.

Osman minacciato di morte

Emre svuoterà le casse dell'agenzia, poi l'uomo incontrerà un dirigente della Yrt, con lo scopo di corromperlo. In seguito presso il quartiere di Sanem cominceranno a girare alcune strane voci secondo le quali la giovane sarebbe stata presa di mira da un delinquente, il quale si sarebbe innamorato di lei, tanto da minacciare di morte Osman.

Can successivamente incontrerà Murat, il direttore della Yrt Holding: se tutto andrà per il meglio l'uomo firmerà il contratto con l'agenzia Fikri Harika. Nel frattempo Sanem rivelerà a Can tutta la verità riguardo l'alleanza avuta in passato con suo fratello Emre, Divit rimarrà assai turbato dalla confessione della donna e deciderà di interrompere la relazione con lei.

Emre viene licenziato

Sanem prenderà parecchio male la decisione di Can di interrompere la loro storia d'amore, così resterà fino a tarda notte in azienda per scrivergli una lettera romantica. Per tale ragione la donna non tornerà a casa al suo solito orario, così farà preoccupare sua madre. Quest'ultima non vedendo rientrare la figlia, si farà prendere dall'ansia, tanto che deciderà di andare subito alla polizia per denunciarne la scomparsa. Frattanto Simeon Fabbri diventerà socio dell'azienda e la salverà dal fallimento. Successivamente Sanem scoprirà i dettagli dell'accordo tra Aylin ed Emre. Quest'ultimo verrà licenziato da suo fratello Can, mentre Muzzafer deciderà di rapire l'autista di Fabbri, allo scopo di scambiarlo con Sanem, poiché sarà convinto che l'imprenditore abbia rapito la donna.