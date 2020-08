Gli spoiler dell'episodio finale di DayDreamer sono ricchi di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda tra qualche mese in Italia su Canale 5, vedremo Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir) sempre più innamorati, i due saranno nuovamente una coppia e la loro storia d'amore andrà a gonfie vele, tanto che si sposeranno. Poi, nell'ultima puntata della soap opera, Sanem darà alla luce tre splendidi gemelli: un maschietto e due femmine. La storia d'amore di Can e Sanem, dunque, avrà un lieto fine dopo che la coppia avrà superato diverse difficoltà. Nell'ultima puntata della telenovela, inoltre, ci sarà un salto temporale di alcuni anni, nel quale vedremo Can e Sanem assai affiatati, con i loro figli ormai cresciuti.

Spoiler DayDreamer: Can e Sanem si sposano

Nelle puntate di DayDreamer che verranno trasmesse in Italia tra qualche mese, Can e Sanem dopo aver passato molto tempo divisi saranno di nuovo fidanzati, i due riusciranno a superare vari problemi, come quelli causati da Aylin e da Huma la madre di Divit. Successivamente Aydin e il fotografo decideranno di sposarsi, alla cerimonia parteciperanno tutti i famigliari e gli amici che non hanno mai lasciato soli i due amanti, neanche nei momenti più complicati. Dopo il matrimonio, tutto andrà per il meglio tra la coppia e Sanem resterà incinta.

Ultima puntata: Sanem ha le doglie

Nell'ultima puntata di DayDreamer, Sanem incinta di tre gemelli avrà le doglie e sarà ormai pronta a partorire.

Nel frattempo Can sarà notevolmente agitato ed eccitato per l'evento, così porterà la sua amata di corsa all'ospedale. Successivamente i due arriveranno senza problemi presso l'ambulatorio e saranno scortati subito da un'infermiera, quest'ultima cercherà di tranquillizzare il più possibile la coppia, indubbiamente molto spaventata all'idea di diventare genitori di tre bambini in un colpo solo.

Dopo un salto temporale di qualche anno, l'ultima puntata mostrerà i tre gemelli, due femmine e un maschio, ormai cresciuti, mentre giocano in un parco allegri e felici in compagnia dei loro genitori. Sarà così che Sanem e Can riusciranno a coronare il loro amore e, come nelle favole, vivranno per sempre insieme, felici e contenti.

Dove guardare in streaming online gli episodi di DayDreamer

Nell'attesa che vadano in onda le nuove puntate di DayDreamer è possibile rivedere in streaming online alcuni degli episodi della soap opera già trasmessi in televisione. Basta registrarsi gratuitamente sul sito dedicato MediasetPlay, al suo interno si possono trovare anche altri contenuti interessanti, come i video-clip riguardanti i personaggi e gli spoiler della telenovela turca.