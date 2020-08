In base alle anticipazioni televisive degli episodi della soap tv Una vita, che saranno mandati in onda da lunedì 31 agosto a sabato 5 settembre, Ramon grazie a un giornalista riuscirà a far pubblicare un articolo in cui saranno mosse delle accuse contro Bryce. Il Palacios sarà minacciato da Alfredo, ma non avrà alcuna intenzione di arrendersi. Inoltre Liberto verrà arrestato per aver violentato Genoveva e nonostante supplicherà la donna di far ritirare la denuncia nei suoi confronti, lei si opporrà.

Liberto viene portato in prigione

Nelle puntate di Una Vita che saranno trasmesse dal 31 agosto al 5 settembre, Rosina su suggerimento di Susana darà la possibilità a Liberto di spiegare ciò che è successo. Questo incontro non si terrà in quanto l'uomo sarà arrestato con l'accusa di violenza e chiederà l'aiuto di Felipe, che si prodigherà immediatamente per aiutare l'amico.

L'avvocato avrà un duro confronto con il signor Bryce, ma il piano orchestrato da Genoveva sembrerà aver sortito gli effetti sperati.

Le cose per Liberto si faranno più difficili, in quanto il Seler sarà portato in prigione e in tutto questo Felipe sarà informato dal giudice che vi è un testimone che lo ha visto compiere atti di violenza contro Genoveva. Liberto seppur sarà consapevole di essere una brava persona, nello stesso tempo avrà paura che il giudice potrà non concedergli la libertà su cauzione.

Emilio soffre per la partenza di Cinta

Secondo le Anticipazioni Tv dal 31 agosto al 5 settembre, Cesareo verrà a conoscenza che Valdeza non è una persona, ma in realtà un luogo. Intanto Ramon incontrerà un giornalista e gli racconterà quanto ha scoperto sulla truffa al Banco Americano organizzata da Alfredo.

Il Palacios spererà in cuor suo con questa mossa di poter ostacolare i piani di Bryce, ma quest'ultimo farà di tutto per evitare che venga fuori la sua colpevolezza.

Mentre Liberto sarà sempre più preoccupato, Genoveva presenterà al marito un certo Eladio, una vecchia conoscenza della donna. Nel frattempo Cinta sarà indaffarata con gli ultimi preparativi prima della partenza, ma Arantxa riuscirà a farsi dire dalla ragazza tutto quello che prova verso Emilio.

Il Pasamar sarà ormai rassegnato ad aver perso la donna che ama e annoterà tutti i suoi pensieri in un diario.

Un giornale pubblica la notizia della truffa di Bryce

Secondo le trame della prossima settimana, su un giornale sarà pubblicato un articolo che accuserà il Bryce di essersi intascato il denaro degli investitori del Banco Americano.

L'uomo andrà su tutte le furie e si recherà immediatamente da Ramon e lo minaccerà. I cittadini di Acacias crederanno in questo modo che saranno stati risolti tutti i problemi, ma il Palacios inviterà tutti a restare prudenti. Intanto Ursula dirà a Alfredo che Marcia altri non è che una spia e che riferirà quanto succederà in casa di Felipe. In tutto questo Ramon, Carmen, Antonito e Lolita sosterranno pubblicamente Liberto e insieme a Rosina ceneranno fuori, ma ormai la moglie non nutrirà alcuna fiducia nei suoi confronti. Il Seler per non turbare ulteriormente la moglie andrà via di casa.

Negli episodi dal 31 agosto al 5 settembre, Camino scoprirà il diario di Emilio e insieme ad Antonito verranno a conoscenza di come il ragazzo starà soffrendo per la partenza di Cinta e ragioneranno su come aiutarlo.

Nel frattempo la Dominguez sarà sempre più vicina alla partenza e Fabiana, Casilda e Augustina le chiederanno di esibirsi per loro. Infine Liberto supplicherà Genoveva di raccontare la verità, ma la donna sarà irremovibile e non avrà alcuna intenzione di intercedere presso il marito per ritirare tutte le accuse.