Le anticipazioni della nota opera DayDreamer riservano diverse novità per i fan affezionati. Nelle puntate già trasmesse in Turchia e che prossimamente vedremo in Italia, Emre Divit interpretato dall'attore Birand Tunca, deciderà di chiudere ogni rapporto con Aylin, poiché si renderà conto che la donna è estremamente maligna e cattiva. In seguito Emre chiederà a Leyla di sposarlo e la donna accetterà con piacere, inoltre deciderà di scusarsi con suo fratello Can.

Emre e Leyla si sposeranno in segreto, soltanto dopo la coppia svelerà il segreto alle proprie famiglie. In seguito i due sposi organizzeranno una grande cerimonia con tutti i loro cari e gli amici, Sanem e Can faranno da testimoni alla coppia.

Emre chiede perdono a Can

Nelle puntate di DayDreamer che andranno in onda prossimamente in Italia, Emre Divit si ritroverà in grossi guai giudiziari, dopo essere stato accusato di frode e bancarotta, ai danni dell'azienda che gestisce insieme al fratello Can.

Successivamente Emre si renderà conto che Aylin, sua grande alleata e amante, in realtà è malvagia e interessata soltanto a mettere le mani sull'azienda di famiglia. Più tardi l'uomo sarà colto dai sensi di colpa e andrà a chiedere perdono a suo fratello Can, per tutti i mali commessi in precedenza, poi prenderà coraggio e si recherà da Leyla, con lo scopo di farle la proposta di matrimonio.

Emre chiede a Leyla di sposarlo

Emre si presenterà improvvisamente da Leyla e chiederà alla donna di sposarlo.

Subito dopo aver sentito le parole del giovane Leyla farà i salti di gioia e accetterà subito la proposta. La donna non organizzerà un matrimonio troppo sfarzoso e non darà molto peso neanche all'abito da sposa, il suo unico desiderio, infatti, sarà quello di diventare la moglie di Emre. I due saranno talmente innamorati, da volersi sposare il prima possibile, così organizzeranno una cerimonia privata, senza avvisare nessuno.

Successivamente la famiglia di Emre e quella di Leyla verranno a scoprire del matrimonio segreto e nessuno la prenderà troppo bene.

Huma, la madre di Emre, non vorrà incontrare Leyla e neanche sua sorella Sanem. Mentre i genitori delle ragazze saranno molto arrabbiati e delusi, poiché avrebbero voluto assistere alle nozze della loro figlia.

Emre e Leyla organizzano una grande festa

Emre e Leyla decideranno di soddisfare i desideri di entrambe le loro famiglie, così organizzeranno un'altra cerimonia per amici e parenti.

Sanem e Can faranno da testimoni di nozze, poi nel corso della cerimonia Leyla passerà il bouquet a sua sorella, accompagnata da Can. Successivamente i due sposi si scambieranno il primo bacio da marito e moglie. Infine, Emre e Leyla si concederanno un romantico ballo, tra gli applausi dei loro ospiti.