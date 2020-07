Le anticipazioni turche di Daydreamer-Le ali del sogno, relative alle puntate che prossimamente andranno in onda su Canale 5, rivelano che Sanem Aydin cederà i diritti del suo profumo all'imprenditore francese (italiano nella versione per l'Italia) Enzo Fabri, e ciò farà arrabbiare Can. Quest'ultimo si sentirà tradito dalla giovane, nonostante lei lo abbia fatto solo per salvare l'azienda. La Fikri Harika, infatti, sarà sull'orlo della bancarotta.

Enzo Fabri farà una proposta di lavoro a Sanem

Can Divit apprenderà da Sanem che il fratello Emre ha fatto di tutto per sabotarlo insieme ad Aylin allo scopo di prendere il suo posto alla guida dell'azienda.

Di conseguenza, il fotografo sarà profondamente deluso e non vorrà avere più alcun tipo di rapporto con entrambi.

Intanto, l'agenzia pubblicitaria rischierà di fallire nel momento in cui un cliente sporgerà denuncia per corruzione, e da questo momento anche altri partner decideranno di interrompere i contratti di collaborazione.

Sanem sarà disperata per la rottura con Can, e allo stesso tempo apprenderà che la società potrebbe chiudere i battenti da un momento all'altro. Nel frattempo, comparirà di nuovo l'imprenditore Fabri che proporrà alla ragazza di lasciare la Fikri Harika e di cominciare a lavorare per lui. Aydin però non accetterà, essendo innamorata di Divit e legata alla sua azienda.

Sanem venderà i diritti del suo profumo all'imprenditore Fabri

Gli spoiler turchi di Daydreamer-Le ali del sogno svelano però che l'imprenditore tornerà alla carica e farà a Sanem un'allettante proposta economica. Nel dettaglio, le dirà di essere pronto a sanare tutti i debiti dell'agenzia pubblicitaria in cambio della cessione dei diritti sul profumo.

Aydin, allo scopo di salvare la ditta e di aiutare Can, accetterà l'offerta. Divit, però, quando ne verrà messo al corrente non la prenderà affatto bene e si arrabbierà.

Il fotografo si sentirà tradito ancora una volta dalla sua ex ragazza, poiché quel profumo per lui aveva un grande valore affettivo, infatti simboleggiava il profondo legame che si era instaurato con Sanem.

Ricordiamo che Daydreamer-Le ali del sogno va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 intorno alle ore 14:45. Inoltre, per coloro che non sono riusciti a seguire le puntate in televisione, è possibile vederle in replica in streaming sulla piattaforma gratuita Mediaset Play.