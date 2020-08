La storia tra Can e Sanem non troverà pace nelle prossime puntate di DayDreamer e questa volta a metterci lo zampino sarà la madre del fotografo: Huma. La donna arriverà a Istanbul dopo che Aylin, con l'inganno, le dirà che l'agenzia è in cattive acque, in quanto i suoi figli sono "sottomessi" dalle sorelle Aydin, che vengono descritte dalla perfida Aylin come due ragazze interessate solamente al denaro di Can ed Emre. Ciò nonostante, Huma tenterà di allontanare le sorelle Aydin dai figli, ma alla fine l'unico obiettivo rimarrà Sanem, in quanto Leyla si fidanzerà ufficialmente con Osman.

Huma fa sedurre Can da Ceyda e Polen

Per prima cosa Huma farà sedurre Can da Ceyda, ma i risultati non saranno quelli sperati, per questo motivo cercherà un'altra "preda" che possa fare al caso suo. La scelta della donna ricadrà su Polen, ex fidanzata di Can appena ritornata in città da Londra. Huma convincerà la ragazza a riprovarci con il figlio, in quanto ritiene che Sanem non sia alla sua altezza.

Polen, in un primo momento, non darà retta alle parole di Huma, in quanto crederà che Can non debba ancora lottare per stare accanto alla sua Sanem. La donna, però, cambierà repentinamente idea, per tale motivo si recherà in agenzia per salutare Can, scatenando la gelosia di Sanem.

Huma racconta a Emre e Can che Aziz l'ha tradita con l'assistente

Can con la madre non ha un bel rapporto, in quanto non ha mai digerito che Huma l'abbia abbandonato dopo il divorzio da suo padre Aziz. La donna, però, cercherà di riconquistare la fiducia di suo figlio e lo farà raccontandogli, davanti anche a Emre, che durante la sua infanzia ha dovuto divorziare dal padre, dopo aver scoperto i ripetuti tradimenti del marito con la sua assistente.

I due ragazzi rimarranno stupiti, soprattutto Emre, in quanto sono sempre stati convinti che i genitori avessero deciso di divorziare a causa d'incompatibilità caratteriali.

Huma racconterà che non gli ha mai detto niente in quanto non voleva che i suoi figli odiassero il padre. Il racconto della madre si arricchirà anche di altri particolari: la donna aveva deciso di andarsene via di casa e il marito, per ripicca, non gli aveva fatto portare con sé nessuno dei suoi due figli.

Solo dopo aver combattuto per molto tempo Aziz le avrebbe concesso di portare con sé un figlio e lei decise di prediligere Emre, visto che tra i due era quello più piccolo.

Successivamente la sua situazione economica non era delle migliori, visto che possedeva solamente le azioni dell'azienda e l'ex marito non le passava alcun sostegno economico. La soluzione a tutto era arrivata con un altro matrimonio, che l'aveva portata a trasferirsi all'estero, scatenando l'ira dell'ex marito che si era rifiutato di darle Can, minacciandola di portarle via anche Emre. Dopo il racconto Huma scapperà via in lacrime, riuscirà Can a fidarsi e a credere alle parole della madre?