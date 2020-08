La Serie TV turca DayDreamer - le ali del sogno continua a essere molto seguita dai fan italiani. Nel corso dell’episodio che verrà trasmesso su Canale 5 il 25 agosto 2020, Aylin (Sevcan Yaşar) proseguirà con le sue macchinazioni.

La darklady non perderà tempo per mettere zizzania tra Enzo Fabbri (Ozgur Ozberk) e Can Divit (Can Yaman), quando l’imprenditore italo-francese entrerà a far parte della Fikri Harika. Il socio del fotografo verrà spinto dall’ex fidanzata di Emre a organizzare un evento in onore di Sanem Aydin (Demet Özdemir), spacciandolo come party per l’agenzia per festeggiare la sua nuova collaborazione lavorativa.

La signora Mevkibe Aydin (Özlem Tokaslan) invece sarà alle prese con una difficile impresa, poiché ha deciso di prendere parte alle elezioni per diventare presidente del proprio quartiere.

DayDreamer, spoiler del 25 agosto: Can litiga con Enzo Fabbri

Le anticipazioni della 50^ puntata di DayDreamer, che i telespettatori seguiranno martedì 25 agosto 2020, non sono particolarmente positive per i due protagonisti principali della soap opera, che saranno ancora una volta ai ferri corti. A far litigare nuovamente Sanem e Can, sarà la malvagia Aylin. Essa approfitterà della festa che si terrà per il nuovo assetto societario dell’azienda, per far scontrare il fotografo ed Enzo Fabbri. L’imprenditore italo-francese quindi avrà il primo diverbio con Can, il quale sin da subito non lo vedrà di buon occhio a causa della gelosia.

Scendendo nel dettaglio, tutto avrà inizio quando Can si arrabbierà per aver appreso che Sanem ha incontrato Enzo per parlare di lavoro. Soprattutto il fotografo non riuscirà ad accettare il fatto che la sua amata - per salvare la sua agenzia pubblicitaria - abbia promesso all’imprenditore di fargli avere il suo profumo, lo stesso che aveva quando si sono baciati per la prima volta.

Guliz dice una bugia a Sanem, Mevkibe vuole diventare presidente del suo quartiere

Sempre più accecato dalla gelosia, Can arriverà a strappare davanti a Sanem la lettera che la stessa gli aveva scritto. Proprio quando sarà in procinto di annullare il contratto stipulato con Fabbri, il fotografo desisterà dal proprio intento ma ribadirà alla ragazza di non far avere ad Enzo la sua fragranza.

In occasione del compleanno di Sanem, la perfida Aylin proverà ad attuare uno dei suoi piani diabolici. In particolare su ordine della darklady Guliz mentirà a Sanem, dicendole che il party dell’agenzia è stato organizzato da Can appositamente per lei.

Nel contempo ci sarà un drastico cambiamento per Mevkibe, che si candiderà presidente del suo quartiere per realizzare un suo sogno e inizierà a prepararsi alla votazione.