Prosegue lo spazio dedicato alle notizie su DayDreamer - Le ali del sogno, la Serie TV che continua a tenere incollati milioni di telespettatori nonostante questa calda estate italiana. Le trame turche in onda prossimamente su Canale 5 annunciano che Sanem Aydin (Demet Ozdemir) e Can Divit (Can Yaman) decideranno finalmente di raccontare la verità sul loro rapporto. La coppia si farà vedere mano nella mano dai dipendenti della Fikri Harika, che capiranno che sono una coppia.

DayDreamer: Can e Sanem finiscono sui giornali scandalistici

Le anticipazioni di DayDreamer trasmesse nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Can e Sanem usciranno allo scoperto con notevoli risvolti nella story-line della serie tv.

Tutto inizierà nel momento in cui Aylin farà in modo che il fotografo e la figlia di Nihat vengano sbattuti nelle prime pagine di alcuni giornali scandalistici dopo essere stati ripresi in atteggiamenti compromettenti. I due innamorati negheranno di avere una relazione davanti ai dipendenti della Fikri Harika, in quanto l'Aydin avrebbe piacere che i genitori siano i primi a saperlo. Ma ecco, che inizieranno alcuni colpi di scena, che metteranno Divit in cattiva luce agli occhi della fidanzata. Difatti, l'uomo passerà da latin lover dopo essere stato immortalato a cena con Ceyda e Makinon. Sanem, a questo punto, sarà costretta a raccontare di essere fidanzata con il fotografo a Mevkibe. Proprio quest'ultima rimprovererà la figlia per non averla consultata prima di compiere un passo così importante.

Sanem e Divit entrano mano nella mano alla Fikri Harika

Dagli spoiler della serie tv turca, si evince che Can deciderà di non nascondere più i sentimenti che prova per Sanem, tanto da entrare mano nella mano alla Fikri Harika. Un modo per evitare inutili pettegolezzi e per fare lavorare la fidanzata in totale tranquillità.

A tal proposito, Deren sarà colta da una crisi di nervi dopo averli visti insieme. Ma ecco arrivare il colpo di scena: l'Aydin confesserà al fotografo che i fidanzamenti pubblici nel suo quartiere sfociano ben presto in matrimonio. Divit, a questo punto, si dichiarerà disposto perfino a sposarla subito.

La proposta dell'uomo sarà presa alla lettera dalla figlia di Nihat, sebbene manchi un anello per suggellare tale dichiarazione. Successivamente, il fotografo racconterà a Emre di aver ricevuto un'improvvisa e strampalata richiesta di nozze da parte di Sanem. Cosa deciderà di fare il contabile appresa la novità del fratello maggiore? In attesa di sapere ulteriori aggiornamenti su questa story-line, si precisa che la nuova puntata è prevista per il 17 agosto su Canale 5.