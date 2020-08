Demet Özdemir e Can Yaman continuano a far sognare milioni di fan. Si tratta dei protagonisti principali della soap opera di origini turche Daydreamer - Le ali del sogno, che grazie al grande successo ottenuto in termini di ascolti farà compagnia ai telespettatori italiani fino all'11 settembre 2020. Sono tantissimi coloro che continuano a chiedersi se i due attori formano una coppia anche al di fuori del set televisivo.

L’interprete di Sanem Aydin di recente in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv ha ribadito ancora una volta che lei e il suo collega nella vita reale sono soltanto degli ottimi amici.

Nonostante ciò le nuove dichiarazioni di Demet che ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo come ballerina, hanno mandato lo stesso in visibilio i tanti ammiratori.

Demet Özdemir confessa che lei e Can Yaman sono soltanto amici al di fuori del set

Senza alcun dubbio, Demet Özdemir e Can Yaman sono visti dal pubblico come la coppia perfetta. I due attori sono spesso al centro del Gossip per via del ruolo che interpretano nella seguitissima serie tv Daydreamer, che dovrebbe andare in onda su Canale 5 anche dopo l’estate. Da parecchio tempo numerosi fan si chiedono se Demet e Can si amano anche quando non sono sotto i riflettori delle telecamere. A far venire il dubbio agli spettatori ovviamente è la chimica tra i due attori, che non passa di certo inosservata.

A smentire che tra lei e il famoso sex symbol ci sia del tenero anche nella realtà è stata proprio colei che impersona i panni dell’aspirante scrittrice nello sceneggiato turco. L’attrice che sul suo profilo Instagram è seguita da oltre 10 milioni di follower, nell'intervista del settimanale DiPiù Tv ci ha tenuto a sottolineare nuovamente che tra lei e Can c’è sempre stata soltanto una bellissima amicizia.

Demet ha continuato a parlare del rapporto instaurato con il collega, pronunciando le seguenti parole: “Lui ha conosciuto pure la mia famiglia e io la sua e spesso usciamo insieme”.

La protagonista della soap opera Daydreamer ha iniziato la sua carriera danzando

Sempre nel corso della lunga intervista concessa alla rivista DiPiù Tv, l’amata 28enne nata a kocaeli ha raccontato di aver sempre lottato per ottenere ciò che voleva con il duro lavoro, e che inizialmente aveva la passione per la danza.

La prima esperienza nel ballo, dell’attrice e modella di diverse campagne pubblicitarie infatti è stata come cheerleader.

Per terminare Demet Özdemir ha sottolineato di essere diventata una delle professioniste più amate in Turchia, soltanto dopo essersi esercitata per parecchi anni con diverse coreografie.