Incomprensioni, bugie ed esplosioni di gelosia caratterizzeranno DayDreamer - Le ali del sogno nelle puntate in onda da lunedì 24 a venerdì 28 agosto. Secondo le anticipazioni diffuse sul web, Aylin inaugurerà il nuovo assetto societario dell'agenzia e cercherà di screditare Can agli occhi della madre Huma per ottenere dalla donna la cessione del pacchetto azionario. Intanto Sanem non si arrenderà di fronte ai tentativi messi in atto dalla Yuksel per creare scompiglio tra lei e Can. La giovane cercherà di rivelare all'uomo che ama la verità sui piani orditi da Emre, ma l'intervento della sorella Leyla complicherà la situazione.

Spoiler DayDreamer dal 24 al 28 agosto: Aylin contatta Huma

Le cose tra Sanem e Can non miglioreranno nelle puntate in onda dal 24 al 28 agosto. La coppia protagonista di DayDreamer affronterà nuovi ostacoli e incomprensioni. In particolare Sanem minaccerà Emre di mostrare a Can l'atto costitutivo della società nata dall'alleanza del giovane con la Yuksel, ma il minore dei Divit chiederà a Leyla di rubare il documento.

Durante la festa organizzata per inaugurare la nuova società, Aylin cercherà di mettere zizzania tra Can e Sanem che, nel frattempo, riceverà come regalo un abito da sera dall'imprenditore Fabbri. Il fatto scatenerà ulteriori dissapori tra il fotografo e l'aspirante scrittrice, la quale finirà col licenziarsi.

Intanto, dopo essere stata scoperta da Sanem e in preda ai sensi di colpa, Leyla consegnerà a Can l'atto costitutivo sottratto alla sorella. Dopo aver visto il documento, il fotografo si infurierà con il fratello. Nel frattempo Aylin continuerà a complottare alle spalle dei due protagonisti. Le anticipazioni rivelano che la donna contatterà la madre dei fratelli Divit, Huma, e cercherà di screditare Can per spingerla a cedere le sue azioni al figlio Emre.

DayDreamer in onda dal 24 al 28 agosto, spoiler: Sanem gelosa di Can e Gamze

Mentre alla Fikri Harika si consumeranno scontri e tensioni, nel borgo dove abita Sanem continueranno i siparietti divertenti tra Mevkibe e Aysu che si affronteranno come candidate alla presidenza dell'associazione di quartiere.

Le due donne otterranno lo stesso numero di voti, ma la situazione arriverà a una svolta quando verrà fuori che una persona non ha votato e perciò la sua scelta sarà decisiva per l'esito delle elezioni. Alla fine Mevkibe diventerà presidentessa, mentre Aysun caccerà di casa Muzaffer.

Nel frattempo Can convincerà Sanem a tornare nell'azienda per partecipare alla campagna a favore della 'Compass sport'. In occasione del lancio pubblicitario, Sanem mostrerà una forte gelosia nei confronti di Can quando lo vedrà in compagnia della sua vecchia amica Gamze che lavora nello staff della Compass.