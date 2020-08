Nelle prossime puntate di DayDreamer svolta imprevedibile, a livello sentimentale, per una delle sorelle Aydin. In questo caso, però, non si tratta dei tira e molla tra Sanem e Can, bensì di Leyla e del suo futuro sposo Osman. Ebbene sì: la ragazza, dopo essere stata lasciata da Emre, dirà a Osman che può chiedere la sua mano al padre Nihat. Il giovane Divit, ovviamente, non la prenderà bene, per questo motivo si precipiterà a casa Aydin per cercare di bloccare la proposta di matrimonio.

Leyla dà una nuova possibilità a Osman

La rottura con Emre potrebbe segnare l'inizio di una nuova vita sentimentale per Leyla.

Il giovane Divit, infatti, deciderà di lasciarla su minaccia di Aylin, la quale sarebbe stata ben disposta a rivelare a Can, nel caso in cui avesse deciso di non lasciare la fidanzata, che è stato lui a convincere Enzo Fabbri a cederle il suo pacchetto azionario della Fikri Harika.

Questa rottura potrebbe spianare la strada all'innamoratissimo Osman, soprattutto dopo che Leyla verrà a sapere da Aylin che lei ed Emre sono tornati insieme. Ovviamente questo fatto sarà una bugia, ma per Leyla sarà solo la goccia che farà traboccare il vaso e la porterà, seriamente, a dare una possibilità a Osman.

Osman chiede la mano di Leyla

Per tale ragione arriverà a Osman l'invito ufficiale: Leyla, infatti, gli dirà che potrà presentarsi dai suoi genitori per chiederla in sposa.

Il ragazzo inizierà a prepararsi ed essendo orfano, durante l'incontro con Mevkibe e Nihat, deciderà di avere al suo fianco Melahat.

Arriverà la tanto attesa serata e oltre alla famiglia Aydin saranno presenti Can, Muzzafer e Ceycey. Osman chiederà in sposa Leyla e Nihat darà il suo consenso per iniziare i preparativi delle nozze.

La ragazza sarà apparentemente "felice", ma in realtà nella sua mente sarà presente sempre e solo Emre.

Emre cerca di bloccare la proposta di nozze di Osman

Emre, tramite la madre Huma, scoprirà che a breve Leyla si fidanzerà ufficialmente con Osman. Disperato si precipiterà verso casa Aydin, per impedire alla ragazza di commettere, secondo lui, un grande errore.

Il ragazzo, però, non ce la farà, infatti quando arriverà a casa di Leyla vedrà che la ragazza all'anulare porta il nastrino rosso, segno che ormai è ufficialmente fidanzata.

La storia tra i due, però, non si concluderà in questo modo. Infatti avranno un duro scontro all'interno dell'agenzia, occasione in cui Leyla gli rinfaccerà di essere ritornato subito tra le braccia di Aylin. Emre, stupito, le rivelerà che Aylin le ha teso l'ennesima trappola, infatti i due non sono per niente ritornati insieme. Non resterà che scoprire se Leyla avrà intenzione di convolare a nozze con il suo futuro sposo Osman oppure se seguirà il suo cuore tornando tra le braccia di Emre.