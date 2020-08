Sono passati pochi giorni da quando Emma Marrone è tornata sulle scene musicali dopo una lunga assenza: venerdì scorso, infatti, è uscito "Latina", il brano col quale la salentina saluta l'estate. Per promuovere il video della sua nuova canzone, la 36enne ha deciso di citare Temptation Island e il momento del falò in cui il conduttore informa i protagonisti di avere dei filmati per loro.

Il divertente 'omaggio' di Emma Marrone a Temptation Island

È un'idea davvero originale quella che hanno avuto Emma Marrone e il suo gruppo di lavoro per lanciare sui social network l'ultimo videoclip dell'artista.

A pochi giorni dall'uscita del singolo "Latina", la pugliese ha caricato sul suo account Instagram un promo ispirato ad un'amatissima trasmissione di Canale 5: Temptation Island.

Nelle immagini che stanno facendo il giro della rete, si vede qualcuno avvicinarsi alla cantante su una spiaggia e dirle: "Emma, ho un video per te", la formula usata dai conduttori del reality Mediaset nei falò che precedono quello definitivo. "Me lo sentivo, vabbè dai vediamo", risponde la giudice di X Factor prima di premere "play" e invitare i suoi tantissimi fan a visualizzare la clip della nuova canzone che hanno scritto per lei Calcutta e Davide Petrella.

Non è la prima volta che la "Brown" usa i social per far sapere di essere una spettatrice di Temptation: già in passato, infatti, la cantautrice ha riportato celebri citazioni di protagonisti del cast come "Chi è Sofia?", pronunciato da Antonella Elia durante l'ultima edizione trasmessa.

Il ritorno alla musica di Emma Marrone

La cantante pugliese mancava dalle scene musicali da molti mesi sia per ragioni di salute che per lo stop che ha importo l'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese. "Latina" rappresenta una specie di rinascita artistica per la 36enne che poco più di dieci anni fa vinceva Amici ed iniziava un'ascesa inarrestabile nel panorama musicale italiano ma anche in televisione.

Il brano che hanno scritto Calcutta, Petrella e il produttore Dario Faini ha tutte le caratteristiche per diventare un tormentone autunnale per il ritornello super radiofonico che ha e per il messaggio positivo che cerca di dare agli ascoltatori. Nel video ufficiale del pezzo, poi, la Marrone si presta a giocare con vari look, da quello sbarazzino a quello di donna sensuale che ammicca all'obiettivo fumando una sigaretta a bordo piscina.

L'eclettica Emma, dunque, ha cambiato ancora pelle spiazzando i suoi tantissimi fan: dopo aver interpretato la struggente ballata "Luci blu" lo scorso inverno, l'artista è tornata con un brano nuovo che sarebbe potuto rientrare nella lunga lista dei tormentoni dell'estate 2020.

Bisticci tra Emma Marrone e Manuel Agnelli a X Factor

Un'altra notizia che è trapelata di recente su Emma Marrone, è quella riguardante il suo imminente debutto nel ruolo di giudice della dodicesima edizione di X Factor.

I profili social del talent-show, infatti, in questi giorni hanno diffuso l'anteprima video di un piccolo battibecco che c'è stato durante le audizioni (registrate tra giugno e luglio a Roma) tra la cantante pugliese e Manuel Agnelli.

Nel filmato in questione si vedono i due artisti scontrarsi verbalmente su un concorrente che si era appena esibito accompagnandosi con una chitarra scordata.

Dopo aver provato a redarguire il collega e Mika sui, secondo lei, immeritati complimenti che avevano fatto ad un ragazzo, la "Brown" si è tirata indietro dicendo con ironia: "Scusate maestri del rock, ho detto una caz...".