Nelle ultime ore il settimanale Gente ha dedicato un'immagine di copertina alla famiglia di Francesco Totti e Ilary Blasi. Per l'occasione era presente anche loro figlia Chanel immortalata in costume da bagno. La foto scattata, però, ha messo in bella mostra il lato b della minorenne, cosa che non è stata affatto gradita dai suoi genitori.

Per tale ragione, sul profilo Instagram di entrambi i protagonisti sono apparse delle Stories volte ad attaccare la direttrice della testata giornalistica coinvolta nella vicenda. La coppia ha accusato in particolare Monica Mosca di aver mostrato scarsa sensibilità sulla questione.

Lo sfogo di Francesco Totti e Ilary Blasi

In queste ore, sui profili Instagram di Francesco Totti e Ilary Blasi sono dunque apparse delle Stories molto critiche contro il direttore di Gente, Monica Mosca. La coppia ha condiviso lo stesso contenuto volto a mettere in evidenza la scarsa sensibilità mostrata dagli artefici dell'articolo presente sul giornale: "Ringrazio il direttore per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato b di mia figlia minorenne, senza curarsi del problema della sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti": a seguito dello sfogo le emoticon che richiamano gli applausi.

La copertina del settimanale Gente dedicata a Chanel Totti

Tra le Instagram Stories, inoltre, è stata inserita anche la copertina incriminata con l'emoticon che riproduce la classica faccina arrabbiata sovrapposto all'immagine del lato b della ragazzina protagonista della vicenda.

Ilary e Francesco, dunque, non hanno affatto gradito la scelta della direttrice del magazine e non hanno esitato a palesare tutto il loro malcontento. Ad ogni modo, l'articolo in questione era volto a mettere in evidenza la bellezza della fanciulla, la quale sembra essere una fotocopia di sua mamma Ilary.

Nello scatto in questione, infatti, la giovane si trovava al mare con il suo papà. Essendo minorenne, però, il suo volto è stato oscurato. L'immagine ha inoltre messo chiaramente in risalto gli splendidi lineamenti della ragazza.

I commenti dei fan della coppia

Per il momento, non sembra essere pervenuta nessuna risposta da parte del direttore della testata giornalistica, né tanto meno da parte dell'autore dell'articolo in questione.

Nel frattempo, però, moltissime persone sono accorse al di sotto del post pubblicato sulla pagina Instagram del settimanale, dedicato proprio a questa discussa copertina. Numerosi utenti si sono schierati dalla parte dei due VIP accusando gli autori dell'articolo di aver commesso un errore a pubblicare il corpo di una ragazzina così giovane in prima pagina.