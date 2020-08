Secondo le anticipazioni turche, nelle prossime puntate di DayDreamer - Le ali del sogno ci sarà il ritorno in città di Huma, madre di Can ed Emre. La donna sembra essere tornata in soccorso di Aylin, la quale l'ha chiamata per informarla su Sanem e Leyla, tutto ciò creerà dei problemi alle sorelle Aydin.

La soap opera turca va in onda tutti i giorni alle ore 14:50 su Canale 5 e racconta dell'amore tra Can e Sanem, un fotografo e un'aspirante scrittrice che diventa sua dipendente. A ostacolare il loro rapporto continua a esserci la presenza di Aylin, ex fidanzata di Emre (fratello di Can), la quale fa di tutto per separare la coppia per raggiungere i propri scopi professionali.

Anticipazioni turche, il ritorno di Huma

Secondo le anticipazioni turche di DayDreamer, nelle prossime puntate ci sarà il ritorno di Huma a Istanbul. A tal proposito, Can non accoglierà nel migliore dei modi sua madre e fin da subito avrà il dubbio che dietro il suo arrivo ci sia in realtà un secondo fine. Tale sospetto sarà confermato quando il giovane viene a sapere che Huma è andata nel quartiere di Sanem e Leyla e ha avuto una conversazione poco cordiale con la sua fidanzata e con Mevkibe.

Il giorno successivo, la madre di Can si presenterà in agenzia e questo provocherà molta rabbia in Can, il quale sostiene di essere stato abbandonato da piccolo da parte della donna dopo la separazione con suo padre Aziz.

Spoiler turchi, Aylin e Huma alleate contro le sorelle Aydin

Secondo le anticipazioni turche, la madre di Can e Emre è stata in realtà chiamata da Aylin, la quale non accetta che il suo ex fidanzato si sia ormai invaghito di Leyla. La perfida donna infatti convincerà Huma che Sanem e sua sorella hanno una relazione con Can ed Emre con lo scopo di arricchirsi.

A quel punto, l'ex moglie di Aziz tornerà con l'obiettivo di "salvare" i sui figli dalle grinfie delle due giovani. L'arrivo di Huma porterà non pochi problemi all'interno della Fikri Harika e in particolare alle due sorelle Aydin.

DayDreamer, trame turche: la crisi tra Can e Sanem

L'arrivo di Huma creerà scompiglio sia per Sanem che per Leyla.

La donna, infatti, metterà in ridicolo la maggiore delle Aydin per far riconciliare Aylin con Emre e approfitterà dell'interesse che Ceyda prova per Can per allontanarlo da Sanem.

Huma farà in modo che la proprietaria di Compass Sport passi molto tempo con suo figlio e la Sanem proverà a non farlo cadere in questa trappola: l'aspirante scrittrice si ingelosisce per il tempo che i due trascorrono insieme e inizia a dubitare della fedeltà di Can, arrivando al punto di spiarlo quando è in compagnia della donna. Intanto, il maggiore dei Divit non è più sicuro dei sentimenti della sua fidanzata dopo il rifiuto alla sua proposta di matrimonio. Mentre Emre, essendo a conoscenza dei motivi che l'hanno spinta a non accettare, proverà a far riappacificare la coppia.