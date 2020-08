Falvio Briatore è positivo al Coronavirus, la notizia è stata divulgata dal quotidiano L'Espresso. L'imprenditore sarebbe ricoverato in condizioni serie al San Raffaele di Milano da lunedì, ma non si troverebbe in terapia intensiva. Nei giorni scorsi, Briatore era stato protagonista di una polemica contro il governo per la chiusura del suo locale in Costa Smeralda.

Tra i dipendenti del Billionaire erano risultate positive oltre 50 persone, per questo si era provveduto alla chiusura del locale situato a Porto Cervo. Flavio Briatore, in maniera abbastanza piccata, aveva replicato all'ordinanza del sindaco di Arzachena: "Piange il cuore a vedere un'economia così trucidata da gente che non hai mai fatto nulla nella vita".

L'imprenditore aveva sottolineato di essere sempre stato ligio alle regole per evitare la diffusione del contagio da Covid-19.

Il sindaco Roberto Ragnedda, in risposta a Briatore, aveva spiegato che questo è un momento molto delicato in cui va tenuta alta la guardia. Inoltre, il primo cittadino di Arzachena aveva dichiarato che l'ordinanza di chiusura delle discoteche è stata emanata anche per proteggere i soggetti più deboli come gli anziani, invitando lo stesso Flavio Briatore a indossare la mascherina per proteggersi e proteggere gli altri.

Briatore ha partecipato ad una partita di calcetto

È difficile capire dove e quando Flavio Briatore abbia contratto il virus. L'imprenditore, infatti, lo scorso 15 agosto ha partecipato ad una partita di calcetto con alcuni vip presso l'hotel Cala Volpe di Porto Cervo.

Alla partita erano presenti anche il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic e Paolo Bonolis.

Nel caso dell'allenatore, risultato anch'esso positivo, non è mancata la preoccupazione, poiché Sinisa è in cura per combattere la leucemia. Nei mesi passati, infatti, Mihajlovic era stato sottoposto anche ad un trapianto di midollo.

Il conduttore Mediaset, invece, in una recente intervista ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute. Paolo Bonolis ha infatti affermato di essersi sottoposto ad un tampone per precauzione, ma l'esito è stato negativo.

Il contagio in Sardegna

In questi giorni il contagio in Sardegna sta correndo più velocemente.

Sono molte le persone che, ritornate dall'isola sarda, sono risultate positive al Covid-19. Ad esempio Andrea Zenga, figlio dell'allenatore Walter, su Instagram aveva dichiarato di aver contratto il virus sul traghetto poiché sull'imbarcazione era stato a contatto con delle persone positive. Antonella Mosetti, invece, ha invitato tutti coloro che sono stati in Sardegna a fare dei test. La showgirl è risultata positiva ma è asintomatica: si era sottoposta al test sierologico, risultato negativo, ma non contenta aveva fatto anche un tampone dal quale è emersa la positività.