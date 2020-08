La presunta crisi tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sta continuando a tenere banco. Nelle scorse ore, Amedeo Venza ha fornito ulteriori dettagli su cosa stia accadendo alla coppia.

I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si erano conosciuti nella casa più spiata d’Italia. La coppia da quel momento era diventata inseparabile. Addirittura, di recente si era parlato di una presunta gravidanza per la modella sudamericana. Pettegolezzi che la diretta interessata aveva smentito sul nascere. Cecilia aveva ammesso di avere solamente preso qualche chilo di troppo.

La segnalazione di Amedeo Venza

Nelle scorse ore, Amedeo Venza ha parlato della situazione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Con rammarico l’influencer pugliese ha confermato il momento di difficoltà vissuto dalla coppia.

Venza ha dichiarato: “I due avrebbero deciso di comune accordo di staccarsi per questo periodo”. Secondo quanto riportato dal blogger, Cecilia e Ignazio avrebbero deciso di stare lontani per un po’ per evitare di compromettere la situazione tra loro. Venza ha reso noto che la coppia vorrebbe capire gli errori commessi, in modo da tornare più forti di prima. Il blogger non ha aggiunto altro, ma per “errori” non è detto che ci sia stato per forza un tradimento alla base della crisi.

Non è la prima volta che la coppia ha degli alti e bassi e ha sempre ammesso di avere avuto qualche screzio dovuto alle incompatibilità caratteriali. Se ci saranno degli aggiornamenti sulla situazione sentimentale di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, probabilmente Amedeo Venza ne parlerà sul suo profilo Instagram.

Al momento i due diretti interessati hanno preferito non commentare i pettegolezzi che li hanno coinvolti.

Momento di difficoltà per i due ex gieffini

La crisi tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip è arrivata come un fulmine a ciel sereno. La coppia attualmente è distante sia fisicamente che sui social.

La modella sudamericana per motivi di lavoro è andata in Toscana con Belen. Successivamente è andata a Trento per trascorrere una giornata di relax insieme al fratello Jeremias e alla compagna di lui Debora Togni. Al contrario, Ignazio Moser si sta dividendo tra Milano per lavoro e la sua città natale.

Per quanto riguarda la distanza sui social, la coppia quando era lontana per motivi professionali spesso si menzionava l. Ad oggi, i due da qualche settimana non pubblicano più alcuna foto di coppia e non si scambiano like. Un comportamento insolito per due fidanzati che hanno sempre condiviso tutto con i loro follower. Addirittura, in alcune occasioni, Ignazio era intervenuto su Instagram per difendere la sua compagna dai commenti degli hater.