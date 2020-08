Colpi di scena in arrivo nel corso delle nuove puntate della serie televisiva Daydreamer - Le ali del sogno che andranno in onda nelle prossime settimane su Canale 5. La serie turca continuerà ad appassionare i telespettatori con la tormentata vicenda amorosa che riguarda la coppia formata da Sanem Aydin e Can Divit. Infatti i due innamorati verranno ancora ostacolati da Aylin Yukselen, la quale, con la complicità dell'imprenditore italo-francese Enzo Fabbri, metterà nuovamente nei guai il fotografo.

Daydreamer, spoiler puntate turche: Sanem promette a Enzo di dargli la formula del suo profumo

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni delle puntate turche di Daydreamer - Le ali del sogno rivelano che la Fikri Harika rischierà di fallire a causa di Emre, colpevole di aver corrotto alcuni clienti.

A questo punto Sanem prometterà a Enzo di fargli avere la formula del profumo che lei stessa produce, ma solo se lui aiuterà l’azienda pubblicitaria dei Divit a risollevarsi dal crollo economico. Tuttavia Can non sarà per niente disposto a cedere a Fabbri la fragranza che Aydin ha indossato il giorno in cui si sono baciati per sbaglio la prima volta. In seguito, il fotografo preso dalla rabbia sarà vicino allo scontro fisico con l'italo-francese. Usando i suoi soliti sotterfugi, Emre convincerà l'imprenditore ad affidare la gestione del suo pacchetto azionario dalla Fikri Harika ad Aylin. La vicenda andrà a peggiorare nel momento in cui Can e Sanem intraprenderanno una nuova collaborazione con il progetto di Ceyda, titolare della Compass Esport.

Grazie a quest'ultima il maggiore dei fratelli Divit e la fidanzata avranno modo di conoscere un importante impresario specializzato nel commercio della cosmesi, Makinon. Nel corso di una cena, quest'ultimo darà prova di essere stato raggirato da Enzo: scoprendo ciò, il fotografo capirà che il suo nuovo cliente bloccherebbe subito qualsiasi affare con la sua azienda qualora scoprisse che Fabbri è suo socio.

Can arrestato, Sanem regala il suo profumo a Fabbri per scagionare il fidanzato

Gli spoiler riguardanti le puntate turche di Daydreamer, rivelano che Can sarà determinato a riprendersi il 20% delle azioni che ha ceduto a Fabbri, tanto che ne parlerà con Emre. Quest’ultimo, preso dal senso di colpa per aver tramato più volte alle spalle di suo fratello, chiamerà Aylin per chiedergli di indurre l'italo-francese ad accettare la richiesta del suo consanguineo senza fare resistenza.

Fortunatamente la Yukselen farà sapere all'ex fidanzato che Enzo è propenso a consegnare le sue quote in cambio di 800.000 lire turche.

Il maggiore dei Divit si recherà nello studio di Fabbri, il quale gli dirà che, ben presto, oltre a ottenere la fragranza del profumo di Sanem gli porterà via anche la ragazza. Preso dalla rabbia a causa della gelosia, Can aggredirà fisicamente Enzo. Quest'ultimo, dietro consiglio di Aylin, denuncerà il suo rivale: il ragazzo infatti verrà arrestato in attesa di chiarire meglio quello che è accaduto. A questo punto Sanem cercherà di fare tutto il possibile per far uscire il fidanzato dalla prigione, tanto che deciderà di cedere il profumo a Fabbri in cambio del ritiro della denuncia.