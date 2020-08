Sembra non esserci pace nella vita della famiglia Rodriguez. Dopo la separazione tra i coniugi Belen Rodriguez e Stefano De Martino, confermata di recente in rete dalla showgirl argentina, emergono in queste ore alcune indiscrezioni che vedrebbero anche Cecilia Rodriguez vivere una crisi con il suo amore, Ignazio Moser. A riportarle è stato l'influencer Amedeo Venza tra i suoi ultimi post pubblicati in rete.

Cecilia Rodriguez in crisi con Ignazio Moser? Le indiscrezioni sulla presunta rottura

Noti al pubblico di Canale 5 per aver preso parte al reality del Grande fratello vip, dove si sono conosciuti e hanno iniziato la loro love story, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sarebbero giunti alla scelta di allontanarsi secondo un rumor riportato tra le Instagram stories dal blogger Amedeo Venza.

Quest'ultimo ha comunicato agli utenti di essere a conoscenza di alcuni particolari della vita dei due ex gieffini vip.

A corredo di uno scatto che immortala Cecilia insieme ad Ignazio, postato in una prima storia rivelatrice su Instagram, ha riportato testuali parole in apertura di un messaggio destinato agli utenti: "Ho appena saputo che Ignazio e Cecilia sono in crisi. I due avrebbero deciso di comune accordo di staccarsi per questo periodo, proprio per salvaguardare il loro rapporto e capire entrambi gli errori, per ritornare più forti di prima". A conclusione del suo messaggio ha, poi, affermato di amare i due ex gieffini come coppia. "Spero che superino questo periodo, perché loro mi piacciono un sacco.

Ho conosciuto Cecilia ed è una ragazza fantastica e con dei valori", ha scritto.

Almeno per il momento, tuttavia, i diretti interessati non hanno confermato né smentito quanto emerso in rete sulla loro vociferata crisi d'amore.

Chechu si riattiva su Instagram

Riattivatasi sul suo profilo Instagram nella giornata di ieri, Cecilia Rodriguez ha condiviso con gli utenti un nuovo scatto.

Nell'immagine in questione lei appare insieme al suo cane, mentre si concede una vacanza di lusso, in un succinto bikini, che mette in risalto le sue curve.

Sotto la foto, che ha conquistato il web e ottenuto oltre 90mila like nel giro di pochi minuti su Instagram, non sono mancati i commenti. Tra questi emergono alcuni messaggi che alluderebbero alle indiscrezioni emerse in questi giorni sulla presunta rottura dell'ex gieffina e Ignazio Mose, come il seguente: "Sei bellissima Cecilia, ma manca Ignazio".

Poi, sempre tra i commenti giunti sotto l'ultimo scatto social della bella Chechu, si leggono i seguenti messaggi per lei: "Ti meriti tutto il meglio di questo mondo Cecilia, sei unica e speciale"; "Sei la fine del mondo! Fai bene prenditi tutte le cose belle".