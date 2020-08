Alla ripresa della programmazione di Beautiful dopo la pausa estiva, i fan italiani della soap tv americana assisteranno al matrimonio di Hope e Thomas. Quest'ultimo riuscirà a convincere la figlia di Brooke a compiere il grande passo sfruttando il piccolo Douglas. Stando alle anticipazioni, Thomas non esiterà a terrorizzare il figlio, spingendo così Hope ad acconsentire alla richiesta del bambino di diventare la sua nuova mamma, convinta che il matrimonio con Forrester sia l'unica soluzione per alleviare le sofferenze del piccolo.

Beautiful, spoiler: Thomas adotta la strategia del terrore verso Douglas

L'ossessione di Thomas per Hope porterà il giovane stilista a sacrificare anche la serenità di suo figlio Douglas pur di raggiungere il suo scopo. Dalle anticipazioni su ciò che è già andato in onda negli Stati Uniti, si viene a sapere che Thomas studierà un diabolico e crudele piano che coinvolgerà proprio il piccolo Douglas, trovando il modo di terrorizzarlo, tanto da richiedere la presenza consolatoria di Hope.

Hope accetta di sposare Thomas per il bene di Douglas

Nello specifico, Thomas, per terrorizzare Douglas, nasconderà un proiettore in camera del bambino. Durante la notte il piccolo vedrà quindi proiettate sul muro immagini spettrali che lo spaventeranno a tal punto da richiedere la presenza di 'mamma' Hope al suo fianco.

Uno stratagemma crudele, che sconvolgerà non solo Douglas, ma anche Hope, la quale sarà convinta che il bambino soffra per la perdita di Caroline. Per tale motivo, l'ex moglie di Liam, accetterà la richiesta di Douglas di diventare la sua nuova 'mamma', dicendo 'si' alla proposta di matrimonio di Thomas.

Beautiful, anticipazioni: Hope decide di affrettare i tempi delle nozze con Thomas

Hope dunque, convinta che l'unico modo per alleviare le sofferenze di Douglas sia quello di sposare Thomas, deciderà di affrettare i tempi della cerimonia, che si svolgerà nel giro di pochissimi giorni. Hope sarà chiara con Thomas, ribadendo ancora una volta di non essere innamorata di lui e di diventare sua moglie solo per il bene di Douglas.

Thomas, dal canto suo, sarà convinto che la sua promessa sposa, con il tempo, si innamorerà di lui e che la mancanza di intimità tra loro, sarà solo un fatto temporaneo. La notizia dell'imminente matrimonio tra i due giovani non verrà presa bene da Liam e Brooke, i quali cercheranno, senza successo, di far cambiare idea a Hope. Stando alle anticipazioni su ciò che avverrà in seguito, si viene a sapere che la cerimonia nuziale avrà luogo.

In attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda legata a Thomas e Hope, si ricorda che, per rivedere le puntate di Beautiful già andate in onda, basta collegarsi al sito Mediaset Play.