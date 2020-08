Torna Il Paradiso delle Signore 4: le nuove anticipazioni della puntata in onda martedì 8 settembre su Rai 1 vedono Umberto angosciato per Adelaide. La contessa ha sposato Achille Ravasi nonostante Guarnieri l'abbia messa in guardia. Nemmeno la notte d'amore passata con lui l'ha fatta desistere dal suo intento. Peccato che la situazione si farà piuttosto pericolosa e che a intervenire sia proprio Umberto.

Nel frattempo, Luciano continuerà a credere che sia stata Clelia a prestargli i soldi necessari per l'intervento alle gambe al quale si è sottoposto Federico in Svizzera. L'inganno verrà però presto a galla nelle puntate della soap Il Paradiso delle Signore in programma per la settimana dal 7 all'11 settembre.

Ovviamente, il ragioniere si sentirà tradito dall'unica donna della quale si fida.

Il Paradiso delle Signore 4, spoiler puntata 8 settembre

È il momento di tornare al lavoro e Gabriella, Roberta ed Angela si preparano ad affrontare un'altra giornata. Nessuna delle tre ha una situazione facile e, in particolare, Angela continua a pensare all'amore perduto di Riccardo, che ha da poco scoperto della gravidanza di Ludovica Brancia.

Stando alle anticipazioni delle nuove puntate Il Paradiso delle Signore, Riccardo continuerà comunque ad aiutare la bella Barbieri, con grande dispiacere di Ludovica che, decisa ad averlo tutto per sé, non vorrà farsi da parte per alcun motivo.

Clelia sopraffatta dai sensi di colpa

Luciano è a pezzi dopo aver appreso che Federico non è suo figlio. Tuttavia, ha deciso di essere forte e dargli tutto il supporto necessario per affrontare il delicato intervento chirurgico in Svizzera, l'unica possibilità perché possa tornare a camminare.

Silvia e Clelia, nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore, hanno stretto un patto facendo credere al ragioniere che i soldi per poter operare Federico siano stati prestati dalla bella Calligaris.

La verità però è un'altra. Luciano inizierà a saldare il debito, senza minimamente immaginare che cosa ci sia dietro. Clelia non vorrebbe mentire all'uomo che ama e verrà assalita dai sensi di colpa.

Adelaide sparita nel nulla nei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore

Al grande magazzino tutti lavorano per rendere la festa del Primo Maggio un evento unico.

Un grande contributo verrà da Laura, che avrà un'idea vincente per mettere in buona luce Il Paradiso delle Signore. Intanto, Federico viene esortato da Luciano a dare una seconda possibilità a Roberta.

Infine, nella puntata in prima visione tv della soap Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 martedì 8 settembre, Marcello si avvicinerà a Roberta, visto che Federico non riuscirà a dimenticare quanto successo. Umberto invece si confiderà con Marta e Vittorio in merito alla sparizione di Adelaide che, dopo il viaggio di nozze con Achille, sembra essersi volatilizzata nel nulla.