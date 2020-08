I rumors che si erano rincorsi in questi giorni in merito ad un possibile fallimento del matrimonio tra Niko e Susanna, non possono essere confermati. Tuttavia, le anticipazioni lasciano trapelare alcune informazioni che meritano un approfondimento. Nelle trame delle prossime puntate di Un posto al sole, non viene fatto nessun accenno al matrimonio della coppia, ma viene rivelato che Susanna si troverà a dover prendere una decisione molto dolorosa. Inoltre si parla di un difficile confronto tra le famiglie vicine al giovane Poggi e alla Picardi. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, relative a questa emozionante storyline, che andranno in onda dal 7 all'11 settembre alle 20:45 su Rai 3.

L'esito del matrimonio

Com'era prevedibile, le anticipazioni delle prossime puntate hanno preferito evitare l'argomento nozze, lasciando crescere l'attesa attorno a tale evento. Nessuna conferma o smentita quindi in merito ad una possibile fuga dall'altare di Susanna (Agnese Lorenzini) o ad un ripensamento di Niko (Luca Turco). Tuttavia, ci sono alcuni elementi molto interessanti da analizzare. In questi giorni sono girate diverse possibili ipotesi sull'esito del matrimonio, anche se c'è la crescente sensazione che non ci possa essere nessun lieto fine. Va detto che, per quanto non venga fatto alcun riferimento alle nozze, le poche informazioni che sono state fatte trapelare non lasciano ben sperare i fan della coppia formata da Niko e Susanna.

Il loro matrimonio verrà mostrato nella puntata di venerdì 4 settembre, data, a questo punto, attesissima dai fan, ma non è detto che venga svelato l'esito delle nozze, poiché l'episodio potrebbe finire con un cliffhanger rimandando tutto a lunedì 7 settembre.

Una decisione molto sofferta

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, ci sarà un confronto molto difficile tra i familiari di Niko e Susanna.

Non viene fornito nessun dettaglio sull'argomento di tale confronto ma la sensazione è che sia accaduto qualcosa di spiacevole. Va aggiunto che in seguito i genitori di Niko, Renato (Marzio Honorato) e Giulia (Marina Tagliaferri) si sentiranno sempre più impotenti dinanzi allo svilupparsi degli eventi.

In seguito Susanna prenderà una decisione molto sofferta e dolorosa. Questo passaggio chiave non aggiunge nessun altro dettaglio, difficile capire quale possa essere la scelta della Picardi. Va detto che nei giorni scorsi la ragazza aveva mostrato molti dubbi e perplessità, alimentando le voci su un fallimento del matrimonio, ma per capire se il suo sia una sorta di addio e se sia legato al giorno delle nozze, bisognerà attendere nei prossimi giorni.