La soap opera di origini spagnole Una vita in onda con un doppio episodio anche il sabato e la domenica, continua a fare compagnia ai telespettatori italiani. Le anticipazioni delle puntate in programmazione fino al 13 settembre, dicono che Liberto Seler rischierà la condanna a causa della falsa testimonianza di Ursula Dicenta. Il marito di Rosina Rubio si troverà ancora dietro le sbarre del carcere con l’accusa di essere stato violento con Genoveva Salmeron.

Marcia Sampaio invece sarà affranta, quando sorprenderà Felipe Alvarez Hermoso in compagnia di Genoveva.

Una vita, trame al 13/09: Felipe e Marcia si baciano, Alfredo smaschera Genoveva

Nel corso degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 dal 6 al 13 settembre sempre dalle 14:05 circa, Ignacio acquisterà la biblioteca di Liberto e ricorderà a Rosina i momenti della sua gioventù. Jacinto dopo aver vinto il campionato di biglie insieme a Servante si impossesserà di nuovo della medaglietta. Intanto Felipe sarà convinto che Genoveva essendo una brava persona gli darà una mano per aiutare Liberto a evitare il processo. Nel contempo Cinta farà sapere a Rafael di non amarlo, invece Alvarez Hermoso dopo essere stato invitato a un evento all'ambasciata brasiliana chiederà a Marcia di accompagnarlo.

Quest’ultima riceverà dall'avvocato dei consigli su quali atteggiamenti assumere per l’importante occasione. La brasiliana si rivolgerà ad Agustina per poter realizzare un vestito adatto per l’evento: durante il ballo Marcia e il vedovo di Celia finiranno per scambiarsi un bacio. Intanto Genoveva accetterà di testimoniare a favore di Seler, invece Bellita e Felicia si alleeranno per mettere fine alla storia d’amore dei loro rispettivi figli.

Nello specifico le due rivali vorranno sabotare un appuntamento di Cinta ed Emilio.

In seguito Ursula ordinerà a Marcia di far sapere ad Alfredo tutto ciò che Felipe sta preparando per difendere Liberto. Nel contempo il banchiere volterà le spalle alla moglie, confessando a Lolita che è sua complice nella truffa fatta a tutti gli abitanti.

Ursula testimonia contro Liberto, Cinta apprende dell’alleanza di sua madre e Felicia

Cesareo si accorgerà della presenza di uno strano individuo deciso a intrufolarsi nel ristorante. Rosina si rifiuterà di partire con Ignacio, mentre Liberto scoprirà che Genoveva gli ha teso una trappola per farlo separare dalla moglie. Quest’ultima non appena Lolita la smaschererà pubblicamente, deciderà di aiutare Liberto. Rosina apprenderà che suo marito andrà a processo, dopo aver trascorso un pomeriggio insieme a Ignacio.

A questo punto Cinta si scambierà un bacio appassionato in mezzo alla strada con Emilio, non appena verrà a sapere del piano architettato da sua madre e Felicia. Ursula quando Genoveva modificherà la sua dichiarazione di fronte al giudice, assicurerà di aver visto Liberto abusare della signora Bryce.

Per finire l’avvocato dopo aver scoperto che Alfredo sapeva del suo accordo con Genoveva, sospetterà che i due abbiano una relazione segreta. Marcia invece oltre a far fatica a nascondere la sua delusione quando vedrà Felipe e Salmeron insieme, verrà a conoscenza che Ursula ha mentito al processo per far condannare Liberto.