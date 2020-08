Cresce l'attesa da parte del pubblico di Rai 1 per il ritorno de Il Paradiso delle Signore 5, la fortunatissima soap opera che andrà in onda da settembre in prima visione assoluta. Le anticipazioni rivelano che in queste settimane gli attori sono ritornati nuovamente sul set per girare le scene che andranno a comporre la quinta stagione, la quale si preannuncia pregna di novità e di clamorosi colpi di scena. Ad anticipare qualcosina su quello che succederà, ci ha pensato anche l'attrice Vanessa Gravina che intervistata dalla rivista Nuovo Tv, ha parlato di un fatto grave che succederà e che sicuramente avrà delle ripercussioni sul suo personaggio.

I primi spoiler de Il Paradiso delle signore 5, Vanessa Gravina annuncia che accadrà un 'fatto grave'

Nel dettaglio, le anticipazioni su Il Paradiso delle signore 5 rivelano che la bella Adelaide (interpretata proprio da Vanessa Gravina) deciderà di seguire Achille Ravasi negli Stati Uniti D'America, dove per un po' di tempo farà perdere le sue tracce. A quel punto Umberto si preoccuperà e deciderà di partire lui stesso per cercare di capire a cosa è dovuto questo silenzio della donna.

Ad anticipare quello che succederà, ci ha pensato la Gravina nel corso della chiacchierata concessa al settimanale Nuovo Tv, dove ha svelato che la temuta Adelaide ritornerà nuovamente a casa sua, a Milano, ma non sarà accompagnata da suo marito Achille.

Il motivo? L'attrice ha spoilerato che l'assenza dell'uomo è dovuta ad un fatto grave che accadrà e che sicuramente terrà gli spettatori incollati al televisore. Di cosa si tratta? La Gravina ovviamente ha preferito non andare oltre e quindi ha lasciato con questo dubbio riguardante il suo personaggio e quello di Achille.

Insomma le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 5 sicuramente riusciranno a conquistare nuovamente il gradimento del pubblico, che lo scorso anno ha premiato la soap con picchi di quasi 2 milioni di spettatori al giorno. Tra le novità di questa stagione, va segnalata anche la difficile posizione in cui si ritroverà la dolce Gabriella.

Gabriella divisa in amore tra Cosimo e Salvatore

Per la 'Venere', infatti, non sarà affatto un periodo facile dal punto di vista sentimentale e affettivo. Da un lato, ci sarà Cosimo Bergamini, che continuerà a corteggiarla in maniera serrata e arriverà addirittura a chiederle di sposarlo. Al tempo stesso, però, la donna non ha ancora dimenticato del tutto il suo ex Salvatore, disperato per la fine della loro storia d'amore.

Come se non bastasse, poi, Salvatore è ignaro del fatto che la lettera che aveva scritto per Gabriella non è mai finita tra le sue mani. Il motivo? Agnese, mamma di Salvatore, ha deciso di 'sequestrare' la missiva e ha fatto in modo che non arrivasse mai alla Venere.