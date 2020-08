Molti colpi di scena attendono i fan di Una vita nel corso delle nuove puntate in onda dal 17 al 22 agosto su Canale 5. Dalle anticipazioni, si viene a sapere che Ramon riuscirà a salvarsi dal brutto incidente d'auto, grazie a ben due interventi chirurgici, a cui verrà sottoposto in ospedale. Carmen riuscirà a scoprire dove si trova il suo amato e, fortunatamente, dopo pochi giorni i due faranno ritorno ad Acacias, dove Palacios Senior racconterà ai familiari e a Felipe quanto scoperto su Alfredo e sul Banco americano. Proprio i Bryce intanto saranno soddisfatti del caos generato dal fallimento della banca, anche se saranno preoccupati per il fatto che Ramon possa smascherarli.

Carmen trova Ramon in ospedale e scopre che ha avuto un incidente d'auto

Gli abitanti di Acacias saranno furiosi dopo aver appreso del fallimento del Banco americano e organizzeranno una protesta per le vie del quartiere con cartelli e slogan. Alfredo rassicurerà tutti sul fatto che stia facendo il possibile per salvare i loro risparmi, ma in realtà l'uomo non farà nulla di quanto promesso. Carmen intanto, preoccupata per l'assenza di notizie di Ramon, riuscirà a scoprire dove era diretto e andrà a cercarlo. La donna lo troverà in ospedale e scoprirà che il suo amato ha avuto un incidente d'auto. Si verrà a sapere che Ramon è stato sottoposto a ben due interventi chirurgici, che gli avranno salvato la vita.

Una vita, trame 17-22 agosto: Ramon sospetta che qualcuno abbia voluto ucciderlo

Mentre Carmen starà al fianco di Ramon in ospedale, Antonito verrà a sapere, grazie a un telegramma dall'ex domestica, di quanto accaduto al padre. Nel quartiere intanto, continuerà la protesta degli investitori che vorranno indietro il loro denaro.

Il clima di tensione e l'idea di essere sul lastrico porteranno Rosina e Liberto ad avere i primi attriti che metteranno in crisi il loro matrimonio. Dopo una breve degenza in ospedale, Ramon farà ritorno ad Acacias insieme a Carmen. L'uomo annuncerà di aver scoperto qualcosa di molto grave sul Banco americano e, per tale motivo, ne parlerà alla famiglia e a Felipe.

Don Ramon tra l'altro sarà convinto del fatto che il suo non sia stato un semplice incidente ma che qualcuno abbia tentato di ucciderlo.

Ramon non ha ancora le prove per incastrare Alfredo e Genoveva

Il rischio di essere ridotti sul lastrico porterà Rosina e Liberto a discutere, mettendo in crisi il loro rapporto. Genoveva intanto scoprirà che il suo piano ai danni di Ramon non ha funzionato e che il padre di Antonito è ancora vivo. Anche Alfredo sarà preoccupato e insieme alla moglie cercherà di capire se don Ramon, prima dell'incidente, abbia scoperto la verità sulla truffa ai danni dei vicini. Ramon, al momento, non avrà le prove per incastrare Bryce e, per tale motivo, fingerà di non sapere nulla.

Genoveva, non contenta del caos venutosi a creare ad Acacias a seguito della notizia del fallimento del Banco americano, vorrà mettere ancora più zizzania tra Rosina e Liberto, decidendo di sedurre proprio quest'ultimo. Le nuove puntate di Una vita, in onda sino al prossimo 22 agosto, rivelano che la donna riuscirà a far cadere in trappola il marito di Rosina.