Decisiva la puntata in prima Tv della soap Il Paradiso delle Signore 4 di giovedì 10 settembre. Luciano scoprirà il patto stretto tra Clelia e Silvia alle sue spalle. Le due donne, entrambe innamorate di lui, si sono unite per il bene di Federico, vittima di un incidente che gli ha tolto l'uso delle gambe. Silvia ha fatto credere al marito che i soldi necessari per operare Federico siano stati prestati da Clelia, anche se è una bugia.

Stando alle nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4, Luciano non riuscirà a capacitarsi del fatto di essere stato ingannato da Clelia, la donna che ama e che gli è sempre stata accanto.

Silvia, l'emblema della donna e madre di famiglia sulla quale poteva contare, lo ha fatto a pezzi svelandogli la verità su Federico e ora, proprio quando ha riscoperto la gioia di affidare il suo cuore a qualcuno, deve fare i conti con la cruda realtà.

Il Paradiso delle Signore 4 puntata giovedì 10 settembre su Rai 1

Cosa accadrà nell'episodio in prima visione assoluta della soap tanto amata dai telespettatori Rai? Luciano è felice dopo aver riabbracciato Federico. Il giovane ora può camminare e i problemi amorosi del ragioniere possono passare anche in secondo piano.

Nel frattempo, al Paradiso delle Signore continuano i preparativi per la vendita di beneficenza organizzata per il primo maggio.

A Villa Guarnieri, invece, Umberto continua ad essere in ansia dopo aver ricevuto il telegramma di Adelaide. Anche nella puntata di giovedì, Guarnieri non farà altro che pensare a come stiano realmente le cose tra la contessa e Achille.

Angela ancora nel cuore di Riccardo

Federico, ora in grado di camminare, è ancora triste per la separazione con la fidanzata.

Sia Luciano che Silvia provano a fare in modo che il giovane ci ripensi e dia a Roberta una seconda possibilità, ma senza alcun risultato. Dal canto suo, anche la Venere non sembra disposta a fare un passo verso Federico.

Continuando con le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di giovedì, Riccardo non potrà fare a meno di pensare ad Angela.

Il giovane Guarnieri proporrà al padre adottivo di Matteo di farla lavorare da lui come domestica, così che possa stare accanto a suo figlio. La proposta non verrà accettata.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore con la scoperta di Luciano

Armando e Don Saverio finiranno con il discutere per via della location della donazione degli abiti organizzata in occasione del primo maggio che, a dispetto della prima ipotesi, verrà organizzata davanti al grande magazzino, con grande delusione del prete.

La delusione nei confronti dell'amata Calligaris sarà cocente.