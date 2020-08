C'è grande attesa per l'inizio della nuova stagione di Uomini e donne, previsto per il prossimo 7 settembre su Canale 5 secondo le ultime anticipazioni riportate da Gossip e tv. Intanto, emergono in rete anche le prime indiscrezioni sul conto di uno dei nuovi volti che animeranno il dating-show di Maria De Filippi lanciate dal sito Very Inutil People. Si tratta di Sophie Codegoni. La giovane risiede a Milano ed è reduce dalla fine di una lovestory turbolenta.

Uomini e donne, ecco chi è la nuova tronista

La nuova stagione di Uomini e donne vedrà protagonista Sophie Codegoni. Quest'ultima è una influencer di 18 anni e vanta un importante seguito sul suo profilo Instagram, che al momento registra oltre 13mila follower.

La 18enne è, a quanto pare, stata definita dalla produttrice e conduttrice tv Maria De Filippi come "la più giovane tronista di sempre". Sul suo conto si sa ben poco e ad attenderla è ora la sua prima esperienza televisiva, quella che a breve la vedrà mettere in discussione i propri sentimenti con i pretendenti alla corte del dating-show di Canale 5.

Sophie Codegoni è reduce da una rottura importante in amore

Il preannunciato nuovo volto di Uomini e donne, Sophie Codegoni, è reduce dalla fine di una lovestory rivelatasi piuttosto turbolenta. Secondo quanto riportato da Very Inutil People sul suo conto, la futura neo tronista ha affrontato di recente un'importante rottura in amore avvenuta con l'ultimo compagno, reo di aver tradito nel profondo la sua fiducia.

Ma ora l'influencer intenderebbe lasciarsi alle spalle la delusione provata in passato e mettere nuovamente in discussione i suoi sentimenti come tronista nell'atteso format di Canale 5.

Attualmente residente a Milano, Sophie lavora come modella per lo showroom di una delle influencer italiane più famose nel mondo, Chiara Ferragni.

Ma il suo più grande sogno, tuttavia, sarebbe quello di lavorare nello studio dentistico di famiglia. Nonostante i genitori siano separati, la giovane promessa della nuova stagione in arrivo di Uomini e donne ha a quanto pare un ottimo rapporto con quest'ultimi.

Il suo ultimo scatto postato su Instagram la ritrae mentre è in vacanza a Sanremo e sfoggia il suo corpo androgino in un succinto bikini rosso.

Un'immagine che ha ottenuto oltre 800 like e sotto la stessa non sono mancati i commenti del web. Tra essi, emerge quello in cui un utente lascia intendere di non vedere l'ora che la Codegoni segni il suo debutto in tv, previsto a Uomini e donne: "Sei la più bella d'Italia. Dove sei stata finora?!?". Tra gli altri commenti, poi, si leggono i seguenti destinati alla Codegoni: "In bocca al lupo per il tuo percorso"; "Una meraviglia".