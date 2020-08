Nell’episodio della soap opera Una vita, in onda sull’emittente televisiva La 1 Tve il 26 agosto, verrà svelato un mistero. Rosina Rubio (Sandra Marchena) farà una confessione scioccante a Susana Seler (Amparo Fernández).

Per iniziare la madre di Leonor otterrà una risposta, dopo aver sospettato che Alodia Expósito (Abril Montilla) avesse ucciso Bellita Dominguez (Maria Gracia) per viversi la sua storia d’amore con Josè Miguel (Manuel Bandera). Sarà quest’ultimo in presenza della propria domestica a far sapere alla moglie di Liberto che la sua dolce metà non è affatto morta.

Le anticipazioni raccontano che Rosina approfitterà di un momento in cui suo marito sarà assente per far sapere a Susana il segreto dei Dominguez.

Una vita, trame Spagna: gli strani atteggiamenti di José Miguel e Alodia

Nelle puntate del famoso sceneggiato trasmesse di recente in Spagna, i telespettatori hanno assistito all’improvviso ritorno di José Miguel Dominguez. L’uomo sin da subito ha destato dei sospetti nei paesani, soprattutto per il suo legame sempre più misterioso con la cameriera Alodia. L’interesse del marito di Bellita nei confronti della giovane non è sfuggito soprattutto alle due pettegole Rosina e Susana. Successivamente il musicista ha spiazzato gli abitanti del quartiere annunciando il decesso della consorte.

Con il passare dei giorni gli strani atteggiamenti del padre di Cinta hanno insospettito sempre di più Rubio e l’ex sarta.

In particolare l’uomo, durante il funerale della moglie, ha trascorso parecchio tempo in compagnia di Alodia. A questo punto la consorte di Liberto ha cominciato ad avere il presentimento che Bellita possa aver perso la vita per mano di José e della domestica.

Bellita non è passata a miglior vita, Rosina confessa a Susana il segreto dei Dominguez

Precisamente nel capitolo numero 1.312, che i telespettatori hanno seguito giovedì 20 agosto, José si è visto costretto a dire la verità a Rosina sul decesso della sua dolce metà. Quest’ultima ha appreso finalmente cos’è successo davvero all’artista, non appena Dominguez l’ha fatta entrare con la forza nel suo appartamento.

Josè e Alodia hanno fatto sapere alla ricca borghese che in realtà Bellita è viva, ma le hanno chiesto di non farne parola con nessuno.

Dagli spoiler si evince che pur dovendo mantenere il segreto, Rubio non riuscirà a non essere sincera con Susana nella puntata iberica in programmazione mercoledì 26 agosto. Durante una conversazione con l’ex sarta, Rosina le dirà che la cantante non è passata a miglior vita come invece José ha sostenuto in pubblico.