Continua a essere ricca di colpi di scena la soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno. Negli episodi in programma su Canale 5 tra qualche settimana, Leyla Aydin (Oznur Serceler) dopo essersi fidanzata con Osman Isik (Ali Yagci) capirà il motivo per cui è finita la sua storia d’amore con Emre Divit (Birand Tunca).

La giovane verrà a conoscenza che il fratello di Can si è visto costretto a lasciarla a causa degli intrighi di Aylin (Sevcan Yasar), quando quest’ultima finirà dietro le sbarre del carcere. Purtroppo la segretaria della Fikri Harika rimarrà lo stesso con il macellaio, anche se il suo ex le darà una mano per ristabilire l’armonia tra Can e Sanem.

L’astio tra i due rivali in amore Emre e Osman sarà sempre più evidente, soprattutto da quando quest'ultimo lavorerà nell’agenzia dei Divit.

DayDreamer, spoiler turchi: Leyla apprende che lei ed Emre si sono lasciati a causa di Aylin

Le anticipazioni delle prossime puntate, svelano che Leyla dopo essere stata delusa nuovamente da Emre si fidanzerà in modo ufficiale con Osman. La segretaria della Fikri Harika farà sul serio con il macellaio, infatti per poter intraprendere una relazione sentimentale riceverà il permesso dei genitori Mevkibe e Nihat. La sorella di Sanem agirà in tale maniera non appena Aylin le farà credere di essere tornata tra le braccia del suo ex fidanzato. Emre non potrà fare nulla per non perdere la propria amata, nemmeno quando verrà a conoscenza tramite sua madre Huma che sposerà Osman.

In seguito Leyla rimarrà sconvolta nell’istante in cui saprà che Aylin le ha mentito con l’obiettivo di farla allontanare dal secondogenito di Aziz. Nonostante ciò la fanciulla resterà al fianco del macellaio, e confesserà ad Emre che il suo futuro marito ha molte più cose in comune con lei.

A questo punto si assisterà all’arresto di Aylin e dell’imprenditore italo-francese Enzo Fabbri, che farà aprire gli occhi a Leyla.

In particolare quest’ultima si mostrerà amareggiata quando scoprirà che Emre in realtà è stato vittima delle sporche macchinazioni della sua ex.

Can arrabbiato con Sanem, il minore dei Divit contro Osman

La segretaria dell’agenzia dei Divit avrà sempre di più la conferma di essersi sbagliata sul conto del figlio minore di Huma, quando lo stesso escogiterà un piano per far riconciliare Sanem e Can.

Quest’ultimo sarà ai ferri corti con l’aspirante scrittrice dopo aver appreso che ha ceduto la formula del suo profumo a Fabbri, per farlo scagionare. Leyla anche se si ricrederà su Emre continuerà ad essere impegnata con Osman, che manifesterà la sua gelosia non appena sorprenderà la sua amata in compagnia del suo ex anche alla Fikri Harika.

Non passerà quindi molto per vedere uno scontro tra i due rivali in amore, durante una riunione di lavoro a cui prenderà parte anche il macellaio dopo essere stato scelto da un cliente che vorrà averlo come protagonista principale di uno spot. Il fratello di Can sempre più infastidito dalla presenza di Osman non riuscirà a non assumerlo, anche se gli sottolineerà di essere troppo famoso per aver recitato in una serie televisiva.

Il secondogenito di Aziz si vedrà quindi costretto ad ingaggiare la nuova fiamma di Leyla a causa di Deren, che vorrà rispettare la volontà del sopracitato cliente.