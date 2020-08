Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Hope accetterà di sposare Thomas, nonostante il parere contrario di sua madre Brooke e del suo ex marito Liam. Nel mentre, Xander scoprirà tutta la verità sulla morte di Emma, ma verrà minacciato da Forrester junior e deciderà di tornare a Londra.

Hope ha detto sì alla proposta di matrimonio di Thomas

Liam apprenderà che molto presto Hope e Thomas convoleranno a nozze e sarà molto furioso, in quanto non vorrà che la sua ex moglie si rovini la vita.

Proprio per questo motivo Spencer, tramite sms, proverà a convincere Logan a non sposarsi con lo stilista e le dirà che di lì a poco la raggiungerà a casa.Però Brooke, la madre della ragazza, precederà il suo ex genero e avrà un faccia a faccia con Hope, in cui inviterà la figlia a non sposare Thomas.

La scelta di Hope getterà tutta la famiglia nello scompiglio, in quanto oltre a Brooke e Liam, anche Donna e Katie saranno preoccupate per la ragazza. Infatti, le due zie di Hope saranno contrarie al matrimonio tra Thomas e la loro nipote. Invece Steffy sarà entusiasta quando apprenderà la notizia, in quanto sarà felice per suo fratello e cercherà di convincere anche Liam ad accettare Forrester junior.

Thomas minaccerà Xander

Xander continuerà a spiare Thomas e troverà le prove della sua colpevolezza. In particolare, Avant sarà certo che lo stilista abbia ucciso Emma e quindi spingerà Zoe ad aiutarlo per far uscire tutta la verità. Inoltre, Xander vorrà che la donna confessi anche lo scambio delle culle, ma quest'ultima sarà ancora molto spaventata.

Poco dopo Liam raggiungerà Hope nella sua abitazione e proverà a convincerla a ripensarci, mentre Thomas andrà da sua sorella che lo inviterà ad essere prudente. Successivamente, ci sarà un faccia a faccia tra Ridge e l'ex marito di Hope, in cui Forrester sarà molto chiaro con l'uomo: gli dirà che non ha il diritto di intromettersi nella vita sentimentale della sua ex moglie.

Invece Zoe avvertirà Thomas delle indagini di Xander e così il giovane Forrester andrà di corsa a minacciare il suo nuovo nemico. In particolare, lo stilista metterà Avant in guardia e gli dirà che se dovesse dirà la verità, finiranno tutti in prigione.

Thomas spiegherà a Xander che la pena più dura sarà per Zoe e Reese che passeranno il resto della loro vita dietro le sbarre. A quel punto, Avant cederà alla minacce, ma deciderà di andare via da Los Angeles e tornerà a Londra, in quanto molto stanco degli intrighi e del comportamento della sua compagna.

Successivamente Hope e Thomas saranno nella propria abitazione e penseranno a come annunciare il loro fidanzamento al piccolo Douglas. Infatti il bambino ha scelto Logan come sua nuova mamma.

I due decideranno di rivelare la notizia al piccolo con un torta e il gelato.