Sono state svelate le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore. Le trame fanno riferimento alle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 24 al 28 agosto. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui problemi legati alla salute del bambino che aspetta Eva, sulla partenza di Walter e sulle scoperte che Paul farà sul conto di Annabelle.

I dubbi di Paul

Le anticipazioni di Tempesta d'amore segnalano che Paul rimarrà sconvolto nel constatare di aver quasi trascorso la notte con Annabelle. Sentendosi terribilmente in colpa nei confronti di Romy, il giovane si confiderà con Tim che lo aiuterà a capire che la Sullivan lo ha probabilmente drogato per indurlo a comportarsi in maniera più disinibita.

A quel punto, Paul chiederà a Michael di fargli un esame tossicologico per eliminare ogni dubbio. Nel frattempo, Bela deciderà di allontanarsi da Lucy dopo essersi reso conto di amarla. I piani di Bela però andranno a monte quando lui e Lucy dovranno travestirsi da clown per divertire i bambini malati ricoverati in ospedale. Sarà proprio in quell'occasione che la sorella di Romy rimarrà piacevolmente colpita dal modo in cui Bela si relaziona con i piccoli pazienti dell'istituto.

Anticipazioni Tempesta d'amore

A poche settimane dalla nascita di suo figlio, Eva sarà sorpresa dalle doglie nel corso di una passeggiata. Immediatamente soccorsa, la donna verrà visitata da Michael che la informerà che il bambino ha alcuni problemi.

Dopo aver trascorso il Natale con la sua famiglia, Walter partirà alla volta di Amburgo per la disperazione di Natascha. La donna, infatti, sarà così triste per la partenza del padre da non rendersi conto che Michael ha ricominciato ad assumere dei psicofarmaci. Nel frattempo, Paul scoprirà la verità sulla morte di Romy e andrà su tutte le furie.

Grazie all'intervento di Christoph, il giovane deciderà di non affrontare subito Annabelle ma di ritornare a casa per calmarsi. Giunto lì però, le cose si complicheranno quando riceverà la visita inaspettata della Sullivan.

Per attirare l'attenzione di Tim, Nadja lo informerà di voler abortire. Nel frattempo, Paul incontrerà Christoph e deciderà di allearsi con lui per vendicarsi di Annabelle.

Hildegard sarà al settimo cielo quando scoprirà che Alfons le ha regalato una cucina nuova per sostituire quella che era andata completamente distrutta nel corso dell'incendio. Tim non riuscirà a dimenticare Franzi, mentre quest'ultima inizierà a pentirsi di non aver combattuto abbastanza per salvare la loro storia d'amore.