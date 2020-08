Venerdì 21 agosto si concluderà questa nuova settimana di programmazione di Daydreamer - Le ali del sogno, la fortunatissima soap opera con Can Yaman in onda su Canale 5, che sta appassionando sempre di più il pubblico. La trama della serie turca è arrivata ad un punto cruciale della storia d'amore tra Can e Sanem, dato che il fotografo ha scoperto il 'complotto' che la ragazza aveva portato avanti con Emre. In questa nuova puntata della soap, Can andrà avanti per la sua strada ormai deciso a chiudere la relazione con Sanem che nel frattempo tornerà a casa dopo aver fatto perdere per diverse ore le sue tracce.

Daydreamer, le anticipazioni del 21 agosto: Fabbri salva la Fikri, Can pazzo di gelosia

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di Daydreamer che verrà trasmessa venerdì 21 agosto su Canale 5, rivelano che Sanem farà rientro a casa dopo che si era allontanata da tutti per poter scrivere la lettera a Can, che ha scelto di chiudere definitivamente la loro relazione.

I genitori della ragazza si erano preoccupati al punto da denunciare la scomparsa della figlia e quando tornerà a casa saranno molto severi nei suoi confronti.

Gli spoiler della soap opera rivelano che la madre di Sanem andrà su tutte le furie per la 'sparizione' momentanea della figlia ma per fortuna Sanem riuscirà a placare la sua ira, trovando una motivazione valida per evitare ulteriori discussioni in famiglia.

Nel frattempo la situazione dell'agenzia fotografica dei Divit continua ad essere drammatica e ormai è ad un passo dal fallimento definitivo. A salvare le sorti dell'azienda ci penserà Fabbri, che deciderà di acquistare alcune delle quote della Fikri e in questo modo eviterà la chiusura.

Una soluzione che tuttavia non piacerà per nulla a Can, che diventerà pazzo di gelosia per il gesto che è stato compiuto dal suo acerrimo nemico.

Emre viene licenziato dall'agenzia fotografica

Come se non bastasse, poi, nel corso di questo nuovo episodio di Daydreamer in programma venerdì 21 agosto, Sanem scoprirà anche l'esistenza della società tra Emre ed Aylin e successivamente Emre verrà licenziato dall'agenzia fotografica.

Occhi puntati anche su Muzzafer, che deciderà di sequestrare l'autista di Fabbri, perché intende scambiarlo con Sanem. L'uomo, infatti, è convinto che il ricco imprenditore tenga la ragazza in ostaggio e per tale motivo deciderà di intervenire in prima persona per poterla liberare. L'episodio di questo venerdì pomeriggio della soap potrà essere rivisto in replica streaming online sul sito web MediasetPlay.it, cliccando sulla sezione che il portale dedica interamente alla serie turca con Can Yaman.