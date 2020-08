Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni settimanali di Tempesta d'amore. La TV Soap, nata in Germania da un'idea di Bea Schmidt, attualmente, viene trasmessa su Rete 4, dal lunedì al venerdì, alle ore 19:35.

Nella settimana dal 10 al 14 agosto, non mancheranno i colpi di scena. Franzi deciderà di interrompere ogni rapporto con Tim perchè non riuscirà a credere alle sue parole riguardo al rapporto con Nadja. Annabelle temerà che l'autopsia sul corpo di Romy sveli la sua implicazione nella morte della donna, inoltre Alfons e Hildegard si troveranno in un bosco senza sapere come fare a uscirne.

Tempesta d'amore, spoiler fino al 14 agosto: Franzi deciderà di lasciare Tim

Negli episodi di Tempesta d'amore, in onda la seconda settimana d'agosto, i problemi tra Franzi e Tim continueranno a essere costantemente presenti. Nadja, decisa a diventare la moglie dell'uomo, non si farà sfuggire alcuna occasione per aumentare il contrasto tra loro e inizierà a utilizzare tutte le sue armi di seduzione per far capitolare Tim. Quest'ultimo non sarà indifferente al fascino della Holler, ma alla fine deciderà di fermarsi perché capirà che il suo cuore appartiene a Franzi.

La ragazza, però, non crederà che tra lui e Nadja non ci sia stato alcun rapporto passionale e deciderà di interrompere, definitivamente, i contatti con l'uomo.

Nadja avrà ben poco da festeggiare perché Tim inizierà a trascurarla e a ignorare le sue necessità.

Anticipazioni degli episodi di Tempesta d'amore dal 10 al 14 agosto: il corpo di Romy viene riesumato

Nelle puntate di Tempesta d'amore fino al 14 agosto, Linda non saprà cosa rispondere alla proposta di matrimonio da parte di André.

Rimarrà spiazzata e non pronuncerà il tanto desiderato: "Si". André proverà un'intenso dispiacere e si pentirà di aver agito troppo precipitosamente, ma la donna gli dirà di non voler interrompere il loro rapporto.

Nel frattempo, Annabelle sarà sempre più tesa per l'imminente riesumazione del corpo di Romy.

Tormentata dal panico, deciderà di partire per Buenos Aires, ma non riuscirà a prendere l'aereo. Proprio in quel momento arriveranno gli esiti dell'autopsia di Romy: non c'è traccia di veleno. Michael rimarrà incredulo davanti a questo risultato e scatenerà anche l'ira di Paul, che non potrà credere di aver fatto eseguire questo esame inutilmente.

Annabelle crederà di averla fatta franca, ma un ricordo di Chrostoph cambierà le carte in tavola.

Hildegard e Alfons si smarriscono in un bosco

Negli episodi di Tempesta d'amore, in onda dal 10 al 14 agosto, Eva proverà ad aiutare Hildegard e Alfons dicendo loro che potranno rimanere presso l'hotel Furstenhof, se saranno disponibili a pubblicizzare, gratuitamente, la struttura.

La donna sarà super entusiasta, ma durante una delle loro ultime notti in roulotte, i due si renderanno conto di non trovarsi più nel giardino di casa, ma in mezzo a un bosco. Verranno colti dai dubbi e non sapranno come comportarsi. Si guarderanno intorno alla ricerca di aiuto, ma si renderanno conto di essere completamente isolati. Nel tentativo di raggiungere un luogo civilizzato, si inoltreranno, sempre di più, nel bosco.