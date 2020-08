Aylin (Sevcan Yasar), l’antagonista della Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno, nei prossimi episodi potrà contare sulla complicità di un altro personaggio: Huma (Ipek Tenolkay), la madre di Can (Can Yaman) ed Emre (Birand Tunca). Le anticipazioni rivelano che Sanem (Demet Özdemir) e sua sorella Leyla (Oznur Serceler) dovranno guardarsi le spalle dopo il suo arrivo in città.

La new entry, completamente plagiata da Aylin, darà del filo da torcere alla segretaria della Fikri Harika e alla fidanzata del suo primogenito. Scendendo nel dettaglio l’ex moglie di Aziz, per colpa della dark lady, si convincerà che le due sorelle Aydin sono due arrampicatrici sociali.

DayDreamer, anticipazioni turche: Can non vuole fare pace con sua madre

Nelle nuove puntate dello sceneggiato, in programma prossimamente su Canale 5, ci sarà a Istanbul l’arrivo di Huma Divit. La donna farà ritorno in città su invito della malvagia Aylin, ancora disposta a fare qualsiasi cosa pur di avere il controllo della Fikri Harika. Can non reagirà per niente bene quando rivedrà la madre e sospetterà sin da subito che abbia intenzione di causargli dei problemi. Il fotografo la penserà sempre alla stessa maniera, soprattutto quando verrà a conoscenza che la donna che l’ha messo al mondo ha discusso con Mevkibe.

Successivamente il primogenito di Aziz rimarrà ancora fermo nella sua posizione, dato che non vorrà perdonare per nessun motivo sua madre per averlo abbandonato da bambino a seguito del divorzio dal marito.

Emre, invece, la penserà in modo diverso, visto che è stato cresciuto da Huma: per tale ragione il minore dei Divit cercherà di convincere Can a chiarire con loro madre. Quest’ultimo sarà sempre più infastidito dalla presenza di Huma, soprattutto nell’istante in cui metterà piede nell’agenzia di famiglia.

Huma condizionata da Aylin, Leyla non riesce a lavorare

A questo punto l’attenzione dei telespettatori si concentrerà su una conversazione tra Huma e Aylin: in tale circostanza verrà alla luce che quest’ultima ha fatto credere alla signora Divit che Sanem e Leyla vogliono sposare Can ed Emre poiché interessate ai loro soldi.

Mentre Sanem spronerà Can a fare pace con la madre, Huma finirà per avere un litigio anche con Leyla.

Nello specifico, nel corso di una giornata di lavoro Huma farà innervosire Leyla, visto che le impedirà di svolgere le sue mansioni di segretaria per via della musica classica ad alto volume. L’ex moglie di Aziz, quando la sorella di Sanem la rimprovererà, non ci penserà due volte a darle dell’ignorante per non saper apprezzare la vera arte. Per finire Huma, sempre più condizionata da Aylin, continuerà a rendere difficile la permanenza delle sorelle Aydin in agenzia.