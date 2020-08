Teresa Langella difende con le unghia e con i denti la sua storia d'amore con Andrea Dal Corso: solo pochi giorni fa era venuta a galla un'indiscrezione, portata alla luce da Deianira Marzano, che voleva i due ex volti noti di Uomini e donne in crisi. A smentire tale notizia ci ha prontamente pensato la diretta interessata che ha condiviso uno scatto sui social, accompagnato da un tenero messaggio, in cui è tra le braccia del suo grande amore.

Teresa smentisce l'indiscrezione di Deianira

"Con te io sono al sicuro", con una sola frase, breve quanto significativa, Teresa ha cercato di zittire tutte le voci di Gossip che si erano fatte strada sul suo conto nelle ultime ore.

Infatti, la blogger partenopea Deianira aveva annunciato sui social che tra l'ex tronista di Uomini e Donne ed il suo fidanzato le cose non andavano tanto bene. Il motivo sarebbe stato legato alla distanza fisica che separava i due.

Teresa Langella, infatti, vive a Rima per lavoro: nella capitale, la bellissima giovane conduce un programma radiofonico che spera le possa aprire le porte della tv e dello spettacolo. Andrea, invece, si trova a Milano, dove si divide tra il su lavoro di modello e la sua azienda di vini. Inizialmente, la coppia aveva scelto proprio il capoluogo lombardo per mettere su casa ed avviare così la loro convivenza. Poi però Teresa ha ricevuto una proposta lavorativa che non si poteva rifiutare, viste le ambizioni che l'ex tronista, la quale ha partecipato anche a Temptation Island in qualità di tentatrice, nutre da tempo.

L'amore tra Teresa e Andrea prosegue

Sebbene Teresa avesse dichiarato in una recente intervista che la sua storia d'amore, come quella di ogni essere umano, ha conosciuto momenti di alti e bassi, ha voluto mettere a tacere le voci di una rottura. La distanza non rende di certo la vita facile alla coppia, ma è evidente che nonostante tutto l'amore continua ad avere la meglio.

Teneramente stretti, i due sono comparsi sui social e con questa sola immagine ogni pettegolezzo è stato riposto.

Andrea ha lottato tanto quanto Teresa per vedere il suo sogno d'amore realizzato, per cui adesso è facile da capire che i due giovani vogliano difendere da tutto e tutti ciò che hanno costruito in un anno e mezzo di relazione.

Dopo un inizio un po' stentato, alla fine l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha capito che non può fare a meno della sua dolce Teresa che con il suo comportamento ha saputo conquistare il cuore dell'affascinante modello. La coppia ha spesso dichiarato di voler allargare la famiglia e coronare con il matrimonio la loro storia. Chissà che quando i rispettivi lavori non li riuniranno sotto il cielo della stessa città il desiderio dei due non diventi presto realtà.