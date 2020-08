Prosegue questa estate 2020 e una domanda aleggia tra i telespettatori di Uomini e donne: cosa sta succedendo tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli? Se la dama del trono over è assente sui social ormai da più di un mese e pare che abbia passato qualche giorno con la sua amica Ida Platano, anche lei tornata single, Sirius continua a spopolare su Instagram. Il giovanissimo ufficiale della Marina sta passando il periodo più caldo dell'anno con i suoi amici ed è stato avvistato con una ragazza sua coetanea che non è ancora chiaro quale ruolo abbia nella vita di Nicola. Adesso la polemica intorno a Vivarelli si è riaccesa: l'ultimo scatto social ha scatenato alcune critiche da parte degli utenti del web.

Nicola su IG: 'Uno sguardo può far innamorare'

'I colori, i suoni, gli sguardi raccontano il nostro tragitto. Un colore mi può incantare, un sorriso mi fa sperare, ma uno sguardo mi può far innamorare', ha scritto Nicola, a corredo della sua ultima foto pubblicata su Instagram che lo vede protagonista. Se in molti hanno apprezzato il ventiseienne per la sua bellezza fisica, ma anche per il modo in cui si è comportato a Uomini e Donne, altrettanti sono stati i commenti negativi rivolti a Vivarelli, che ormai è un vero e proprio personaggio del mondo dei social.

'Sei un bell'uomo ma se nn fosse stato per Gemma te non eri nessuno... Mi dispiace': questo è uno dei tanti messaggi rivolti a Nicola che è stato accusato da alcuni follower di aver in qualche modo usato Galgani per acquisire popolarità.

Insomma, c'è chi non crede al reale interesse del ragazzo nei confronti della dama più grande di lui ben 44 anni. Certo, a giudicare dal numero dei suoi fan, più di 100 mila su Instagram, è evidente che Nicola adesso sia molto più seguito, ma ciò non vuol dire che Sirius non fosse davvero attratto da Gemma.

Gemma assente dai social, Nicola sempre più attivo

In più di un'occasione, il ragazzo ha espresso il suo disappunto per l'assenza di Gemma: secondo quanto dichiarato da lui stesso, Galgani avrebbe più volte rifiutato i suoi inviti e si sarebbe negata in diverse circostanze. Al momento la torinese ha preferito trincerarsi dietro il più assoluto silenzio in merito alla questione: non è escluso che per rispetto alla redazione di Uomini e Donne, Gemmai abbia deciso di attendere l'inizio delle registrazioni per chiarire cosa è accaduto con Vivarelli.

Nel frattempo, ai fan del programma non resta che attendere le nuove dichiarazioni di Nicola sulla questione: al contrario di Gemma, Sirius pubblica quotidianamente scatti e storie per tenere i suoi sostenitori aggiornati circa i suoi spostamenti. Insomma, i due hanno deciso di intraprendere strade che appaiono differenti: con l'inizio del dating show se ne saprà di certo di più.